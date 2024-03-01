Юрист считает, что Промес дважды отсидит в тюрьме: «Суммарно наказание может составить 11 лет»

Юрист Андрей Князев рассказал, как футболист «Спартака» Квинси Промес может провести ближайшие годы в заключении в двух разных тюрьмах.

«Промес правильно был задержан после побега с места ДТП. Прерогатива всегда у того государства, в котором человек совершил преступление.

Для начала Промес должен будет отбыть наказание в ОАЭ, а затем быть отправлен в Нидерланды. Это затянет экстрадицию.

За преступление в ОАЭ может быть назначен большой штраф, тогда Промес будет экстрадирован после его выплаты. Но экстрадирован он будет в любом случае.

Если Промесу дадут четыре года тюрьмы в ОАЭ, то суммарно наказание может составить около 11 лет. Такое было и с российскими ворами в законе в Испании, в США», – сказал Князев.