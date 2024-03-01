Юрист считает, что Промес дважды отсидит в тюрьме: «Суммарно наказание может составить 11 лет»

Юрист Андрей Князев рассказал, как футболист «Спартака» Квинси Промес может провести ближайшие годы в заключении в двух разных тюрьмах.
«Промес правильно был задержан после побега с места ДТП. Прерогатива всегда у того государства, в котором человек совершил преступление.
Для начала Промес должен будет отбыть наказание в ОАЭ, а затем быть отправлен в Нидерланды. Это затянет экстрадицию.
За преступление в ОАЭ может быть назначен большой штраф, тогда Промес будет экстрадирован после его выплаты. Но экстрадирован он будет в любом случае.
Если Промесу дадут четыре года тюрьмы в ОАЭ, то суммарно наказание может составить около 11 лет. Такое было и с российскими ворами в законе в Испании, в США», – сказал Князев.
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.