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    • Юрист считает, что Промес дважды отсидит в тюрьме: «Суммарно наказание может составить 11 лет»

    Юрист считает, что Промес дважды отсидит в тюрьме: «Суммарно наказание может составить 11 лет»

    Юрист Андрей Князев рассказал, как футболист «Спартака» Квинси Промес может провести ближайшие годы в заключении в двух разных тюрьмах.

    «Промес правильно был задержан после побега с места ДТП. Прерогатива всегда у того государства, в котором человек совершил преступление.

    Для начала Промес должен будет отбыть наказание в ОАЭ, а затем быть отправлен в Нидерланды. Это затянет экстрадицию.

    За преступление в ОАЭ может быть назначен большой штраф, тогда Промес будет экстрадирован после его выплаты. Но экстрадирован он будет в любом случае.

    Если Промесу дадут четыре года тюрьмы в ОАЭ, то суммарно наказание может составить около 11 лет. Такое было и с российскими ворами в законе в Испании, в США», – сказал Князев.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2024 18:57
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    Комментарии (6)
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    fakeid
    1709309601
    хорошее сравнение в последнем предложении)
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    RUSARM
    1709310060
    Как говорил Жеглов-вор должен сидеть в тюрьме!!!!
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    FCSpartakM
    1709310486
    господи, что он за чушь несет. Какие 4 года за ДТП ‍♂️
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    qwertyйцукен
    1709313261
    Ну ничо, ничо.Через 11 лет вернется в Спартак, снова будет радовать болельшиков голами.Гы гы
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    АЛЕКС 58
    1709319618
    Отличная новость! Теперь барыга отсидит всё что заработал.
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