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    Прокуратура хочет ужесточить приговор Дани Алвеса

    Прокуратура недовольна решением суда по уголовному делу Дани Алвеса.

    • 22 февраля бразильца приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
    • Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
    • Алвес должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.
    • Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.

    Прокуратура решила обжаловать этот приговор, посчитав его слишком мягким.

    Срок тюремного заключения для Алвеса мог быть больше, если бы не выплата компенсации.

    В прокуратуре заявили, что эта мера дала бывшему защитнику «Барселоны» преимущество из-за его финансовых возможностей.

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    Источник: Marca

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    01.03.2024 17:55
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