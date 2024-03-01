Прокуратура хочет ужесточить приговор Дани Алвеса

Прокуратура недовольна решением суда по уголовному делу Дани Алвеса.

22 февраля бразильца приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.

Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.

Алвес должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.

Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.

Прокуратура решила обжаловать этот приговор, посчитав его слишком мягким.

Срок тюремного заключения для Алвеса мог быть больше, если бы не выплата компенсации.

В прокуратуре заявили, что эта мера дала бывшему защитнику «Барселоны» преимущество из-за его финансовых возможностей.