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    • Брат Федуна прокомментировал ситуацию с задержанием Промеса в ОАЭ

    Брат Федуна прокомментировал ситуацию с задержанием Промеса в ОАЭ

    Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун высказался об аресте Квинси Промеса в Дубае.

    «Естественно, я обеспокоен ситуацией вокруг Квинси Промеса. Это лидер команды. Как болельщику мне важно, чтобы Квинси сыграл в Петербурге.

    Без Квинси в принципе грустно, а с «Зенитом» без него – особенно грустно. Надеюсь, что все будет хорошо.

    Что об этом думает клуб – это их дело. Сейчас руководство по своим возможностям намного мощнее, чем раньше. Надеюсь, они делают то, что считают правильным», – сказал брат Леонида Федуна.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.03.2024 17:44
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    Комментарии (13)
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    СпорЦмен
    1709304830
    Ну теперь то, есть на что сослаться, после крупного поражения!
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    fakeid
    1709305046
    чё-то хряки поутихли. в первой половине дня они коллективно постановили, что во всём виноват газпром) после инфы о дтп почему-то отстали от газпрома) где ваша тарасовская логика? миллер не мог подстроить эту аварию, что ли?))
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    bset
    1709307357
    Без Квинси грустно, а с ним веселее? Он в Спартак что ли трафик организовывал?
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