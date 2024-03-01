Брат Федуна прокомментировал ситуацию с задержанием Промеса в ОАЭ

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун высказался об аресте Квинси Промеса в Дубае.

«Естественно, я обеспокоен ситуацией вокруг Квинси Промеса. Это лидер команды. Как болельщику мне важно, чтобы Квинси сыграл в Петербурге.

Без Квинси в принципе грустно, а с «Зенитом» без него – особенно грустно. Надеюсь, что все будет хорошо.

Что об этом думает клуб – это их дело. Сейчас руководство по своим возможностям намного мощнее, чем раньше. Надеюсь, они делают то, что считают правильным», – сказал брат Леонида Федуна.

В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.

Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.

За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.

На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

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