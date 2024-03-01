Во время пребывания Промеса в ОАЭ статус уведомления Интерпола сменился с синего на красный: подробности

Квинси Промесу было относительно безопасно въезжать на территорию Объединенных Арабских Эмиратов.

Однако во время его пребывания на сборах «Спартака» в Дубае ситуация изменилась.

«По словам источника в местных органах безопасности, на момент прибытия Промеса в Дубай в отношении футболиста действовало «синее» уведомление Интерпола, которое предполагает сбор дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием.

После того как нидерландский суд вынес решение по делу Промеса, статус уведомления сменился на «красный», что дает властям той или иной страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия», – сообщает ТАСС.

В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.

Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.

За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.

На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

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