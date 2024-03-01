Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Во время пребывания Промеса в ОАЭ статус уведомления Интерпола сменился с синего на красный: подробности

    Во время пребывания Промеса в ОАЭ статус уведомления Интерпола сменился с синего на красный: подробности

    Квинси Промесу было относительно безопасно въезжать на территорию Объединенных Арабских Эмиратов.

    Однако во время его пребывания на сборах «Спартака» в Дубае ситуация изменилась.

    «По словам источника в местных органах безопасности, на момент прибытия Промеса в Дубай в отношении футболиста действовало «синее» уведомление Интерпола, которое предполагает сбор дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием.

    После того как нидерландский суд вынес решение по делу Промеса, статус уведомления сменился на «красный», что дает властям той или иной страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия», – сообщает ТАСС.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

    РПЛ возвращается: отгадывайте игроков любимого чемпионата в новой игре!

    Новости по теме
    Черчесов высказался о ситуации с Промесом 1
    Снейдер поддержал Промеса 6
    Депутат Журова отреагировала на новость о вмешательстве российских политиков в дело Промеса 10
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2024 16:56
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1709302317
    может это такая многоходовочка с его стороны, с целью организовать свой побег из тарасятника. насмотрелся на малкома, как тот у арабов прижился, тоже захотел. может даже, он вчера орал при аресте на весь аэропорт "я остаюсь! я остаюсь! я буду здесь жить!", как в фильме брат) гы-гы!
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709304912
    Хряки подставили наркодилера и уголовника. Гыгыгы
    Ответить
    Empers100--google
    1709368814
    Промеса жестоко подставили. Подозреваю что никакого ДТП не было, а было задержание по полису Интерпола.
    Ответить
    Иван-Попович-google
    1709397023
    Светит (за оставление места ДТП) от 1 месяца до 4 лет. Думаю сколько бы не дали, по выходу из местной тюрьмы отправится в нидерландскую.
    Ответить
    Егор-Крид-vkontakte
    1709457006
    Все по делу
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+