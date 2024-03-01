Рабинер: «Когда Бог раздавал мозги, Промес был на тренировке»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по ситуации со спартаковцем Квинси Промесом. Он задержан в ОАЭ.

В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.

Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.

За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.

На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

«У меня уже нет сил комментировать что-либо, связанное с Промесом. Теперь еще и авария в Эмиратах, с места которой он сбежал, за что его и задержали в Эмиратах.

Да, Квинси очень, очень много сделал для «Спартака», больше, чем кто-либо в послероманцевских поколениях. И я всегда буду ему за это благодарен. Как и за то, что всегда вкладывал в игру за «Спартак» всю душу.

Но, когда Бог раздавал мозги, Промес совершенно точно был на тренировке», – написал Рабинер.