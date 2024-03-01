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    • Рабинер: «Когда Бог раздавал мозги, Промес был на тренировке»

    Рабинер: «Когда Бог раздавал мозги, Промес был на тренировке»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по ситуации со спартаковцем Квинси Промесом. Он задержан в ОАЭ.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

    «У меня уже нет сил комментировать что-либо, связанное с Промесом. Теперь еще и авария в Эмиратах, с места которой он сбежал, за что его и задержали в Эмиратах.

    Да, Квинси очень, очень много сделал для «Спартака», больше, чем кто-либо в послероманцевских поколениях. И я всегда буду ему за это благодарен. Как и за то, что всегда вкладывал в игру за «Спартак» всю душу.

    Но, когда Бог раздавал мозги, Промес совершенно точно был на тренировке», – написал Рабинер.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    01.03.2024 17:04
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    Комментарии (6)
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    Cleaner
    1709302392
    Ну зачем спартаковскому игроку мозги? Бить по мячу и бежать вперед в Спартаке и без них можно! РЖУ! Ни могу!!!...)))
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    fakeid
    1709302871
    на какой тренировке?? он тогда на пальме ещё сидел!
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    СпорЦмен
    1709304724
    На кокаин их обменял.
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    neim
    1709305223
    А руководство Спартака в пивбаре ))). Иначе как можно объяснить тот бардак, который творится на сборах, когда отдельно взятый Промес разъезжает где угодно, только не вместе с командой ?
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    моэм
    1709318559
    Футболист и мозги у многих вещи несовместимые .... многое мы часто узнаём потом , когда например мошеннику взяли и просто отдали несколько сот тысяч . как последние идиоты .
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