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    • Промес уговаривал «Спартак» взять его на сбор в ОАЭ – клуб был против

    Промес уговаривал «Спартак» взять его на сбор в ОАЭ – клуб был против

    «Спартак» хотел провести зимние тренировочные сборы без Квинси Промеса.

    Клуб поменял изначальную позицию после уговоров самого футболиста.

    «В прошлом году Квинси Промес уговаривал руководство клуба взять его на сборы в ОАЭ. Тогда его уговоры не помогли – рисковать своим игроком «Спартак» не стал.

    В этом году он настаивал еще сильнее и в итоге было принято решение взять его на сбор», – сообщил источник.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

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    Источник: «Мутко против»

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    01.03.2024 15:49
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    Комментарии (18)
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    ...уефан
    1709298677
    ...ну, что тут скажешь? Такое впечатление, что в клубе нет юристов и службы безопасности тоже нет...
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    Kollljan
    1709298734
    Четыре года отсидит у арабов за оставление места ДТП. Затем 7, 5 лет по приговору Нидерландского суда. В сумме 11, 5 годиков оттопчет.
    Ответить
    k611
    1709299525
    Зная всю эту ситуацию со стороны клуба такое решение было мягко говоря не дальновидным. Теперь возможна потеря ключевого игрока.
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    Cleaner
    1709299600
    Промес хотел погонять на крутой тачке по Дубаю. Славно так погонял! Еще на годик к семи с половиной!!!...)))
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    vladik12
    1709301699
    "Спартак" начал обелять себя через карманные СМИ.
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    nemolod
    1709315732
    Смешные отговорки-вот он сильно настаивал,оттого отказать было нельзя? А что в клубе не знали,что за российскими пределами его наверняка задержут и экстрадируют по запросу и от всего этого команда лишится своего лидера?
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