Промес уговаривал «Спартак» взять его на сбор в ОАЭ – клуб был против

«Спартак» хотел провести зимние тренировочные сборы без Квинси Промеса.
Клуб поменял изначальную позицию после уговоров самого футболиста.
«В прошлом году Квинси Промес уговаривал руководство клуба взять его на сборы в ОАЭ. Тогда его уговоры не помогли – рисковать своим игроком «Спартак» не стал.
В этом году он настаивал еще сильнее и в итоге было принято решение взять его на сбор», – сообщил источник.
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.