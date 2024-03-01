Промес уговаривал «Спартак» взять его на сбор в ОАЭ – клуб был против

«Спартак» хотел провести зимние тренировочные сборы без Квинси Промеса.

Клуб поменял изначальную позицию после уговоров самого футболиста.

«В прошлом году Квинси Промес уговаривал руководство клуба взять его на сборы в ОАЭ. Тогда его уговоры не помогли – рисковать своим игроком «Спартак» не стал.

В этом году он настаивал еще сильнее и в итоге было принято решение взять его на сбор», – сообщил источник.