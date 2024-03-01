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    • «Эвертон» – «Вест Хэм»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 2 марта

    «Эвертон» – «Вест Хэм»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 2 марта

    2 марта на стадионе «Гудисон Парк» состоится поединок АПЛ между «Эвертоном» и «Вест Хэмом». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Эвертон»

    «Эвертон» несколько поправил свое турнирное положение. Независимая комиссия АПЛ частично удовлетворила апелляцию мерсисайдцев на штраф в 10 очков. Клубу с «Гудисон Парк» вернули 4 балла и теперь команда Шона Дайча поднялась на 15 строчку в турнирной таблице.

    «Вест Хэм»

    В минувший понедельник «Вест Хэм» одержал долгожданную победу, прибив в дерби «Брентфорд» (4:2). Это был первый (!) успех подопечных Дэвида Мойеса в 2024 календарном году.

    Личные встречи

    Три крайних противостояния команд завершились следующим образом:

    • 29.10.2023 «Вест Хэм» – «Эвертон» 0:1
    • 21.01.2023 «Вест Хэм» – «Эвертон» 2:0
    • 18.09.2022 «Эвертон» – «Вест Хэм» 1:0

    Прогноз на матч «Эвертон» – «Вест Хэм»

    Игры между «Эвертоном» и «Вест Хэмом» не часто балуют публику высокой результативностью. Считаем, что и в этот раз не стоит ждать голевой феерии на «Гудисон Парк». Рекомендованная ставка: тотал меньше трех голов (1,55).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 15:44
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