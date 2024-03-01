2 марта на стадионе «Гудисон Парк» состоится поединок АПЛ между «Эвертоном» и «Вест Хэмом». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

«Эвертон»

«Эвертон» несколько поправил свое турнирное положение. Независимая комиссия АПЛ частично удовлетворила апелляцию мерсисайдцев на штраф в 10 очков. Клубу с «Гудисон Парк» вернули 4 балла и теперь команда Шона Дайча поднялась на 15 строчку в турнирной таблице.

«Вест Хэм»

В минувший понедельник «Вест Хэм» одержал долгожданную победу, прибив в дерби «Брентфорд» (4:2). Это был первый (!) успех подопечных Дэвида Мойеса в 2024 календарном году.

Личные встречи

Три крайних противостояния команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Эвертон» – «Вест Хэм»

Игры между «Эвертоном» и «Вест Хэмом» не часто балуют публику высокой результативностью. Считаем, что и в этот раз не стоит ждать голевой феерии на «Гудисон Парк». Рекомендованная ставка: тотал меньше трех голов (1,55).