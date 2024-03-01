2 марта на стадионе «Гудисон Парк» состоится поединок АПЛ между «Эвертоном» и «Вест Хэмом». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.
«Эвертон»
«Эвертон» несколько поправил свое турнирное положение. Независимая комиссия АПЛ частично удовлетворила апелляцию мерсисайдцев на штраф в 10 очков. Клубу с «Гудисон Парк» вернули 4 балла и теперь команда Шона Дайча поднялась на 15 строчку в турнирной таблице.
«Вест Хэм»
В минувший понедельник «Вест Хэм» одержал долгожданную победу, прибив в дерби «Брентфорд» (4:2). Это был первый (!) успех подопечных Дэвида Мойеса в 2024 календарном году.
Личные встречи
Три крайних противостояния команд завершились следующим образом:
- 29.10.2023 «Вест Хэм» – «Эвертон» 0:1
- 21.01.2023 «Вест Хэм» – «Эвертон» 2:0
- 18.09.2022 «Эвертон» – «Вест Хэм» 1:0
Прогноз на матч «Эвертон» – «Вест Хэм»
Игры между «Эвертоном» и «Вест Хэмом» не часто балуют публику высокой результативностью. Считаем, что и в этот раз не стоит ждать голевой феерии на «Гудисон Парк». Рекомендованная ставка: тотал меньше трех голов (1,55).