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    • «Брентфорд» – «Челси»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 2 марта

    «Брентфорд» – «Челси»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 2 марта

    2 марта в АПЛ состоится дерби Западного Лондона. «Брентфорд» будет принимать «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Москве.

    «Брентфорд»

    Команда Томаса Франка находится в не самой оптимальной форме. В последних шести играх в рамках АПЛ «Брентфорд» потерпел пять поражений и занимает 16 место в турнирной таблице.

    «Челси»

    На неделе «Челси» сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Англии, одолев на своем поле «Лидс» (3:2). Примечательно, что после долгого перерыва голом отличился украинец Михаил Мудрик. Что касается ситуации в АПЛ, то подопечные Маурисио Почеттино идут на 11 строчке в таблице.

    Личные встречи

    Три крайних очных поединка команд завершились следующими исходами:

    • 28.10.2023 «Челси» – «Брентфорд» 0:2
    • 26.04.2023 «Челси» – «Брентфорд» 0:2
    • 19.10.2022 «Брентфорд» – «Челси» 0:0

    Прогноз на матч «Брентфорд»«Челси»

    Соперники испытывают большие проблемы с игрой в обороне, следовательно можно ожидать весьма результативной игры. Рекомендованная ставка: обе забьют (1,50).

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    «Брентфорд» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 15:41
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