2 марта в АПЛ состоится дерби Западного Лондона. «Брентфорд» будет принимать «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Москве.

«Брентфорд»

Команда Томаса Франка находится в не самой оптимальной форме. В последних шести играх в рамках АПЛ «Брентфорд» потерпел пять поражений и занимает 16 место в турнирной таблице.

«Челси»

На неделе «Челси» сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Англии, одолев на своем поле «Лидс» (3:2). Примечательно, что после долгого перерыва голом отличился украинец Михаил Мудрик. Что касается ситуации в АПЛ, то подопечные Маурисио Почеттино идут на 11 строчке в таблице.

Личные встречи

Три крайних очных поединка команд завершились следующими исходами:

28.10.2023 «Челси» – «Брентфорд» 0:2

26.04.2023 «Челси» – «Брентфорд» 0:2

19.10.2022 «Брентфорд» – «Челси» 0:0

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Челси»

Соперники испытывают большие проблемы с игрой в обороне, следовательно можно ожидать весьма результативной игры. Рекомендованная ставка: обе забьют (1,50).