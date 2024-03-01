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    • «Вольфсбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 марта

    «Вольфсбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 марта

    2 марта на «Фольксваген-Арене» в Вольфсбурге состоится матч 24 тура Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать «Штутгарт». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

    «Вольфсбург»

    Команда Нико Ковача серьезно просела по результатам. В последних семи играх «Вольфсбург» не одержал ни одной победы, преимущественно штампуя ничьи. В настоящее время хозяева «Фольксваген-Арены» идет на 13 месте в чемпионате Германии.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» проводит классный сезон и удерживает третью строчку в таблице. Все идет к тому, что по итогам кампании команда Себастьяна Хенесса пробьется в Лигу чемпионов.

    Личные встречи

    Три крайних противостояния соперников завершились такими исходами:

    • 07.10.2023 «Штутгарт» – «Вольфсбург» 3:1
    • 18.03.2023 «Штутгарт» – «Вольфсбург» 0:1
    • 01.10.2022 «Вольфсбург» – «Штутгарт» 3:2

    Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Штутгарт»

    «Штутгарт» – одна из самых забивных команд в Бундеслиге, а «Вольфсбург» не может похвастать надежной обороной. Предположим, что команды сумеют пробить тотал больше 2,5 голов (1,73).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 15:38
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