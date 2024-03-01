2 марта на «Фольксваген-Арене» в Вольфсбурге состоится матч 24 тура Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать «Штутгарт». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Вольфсбург»

Команда Нико Ковача серьезно просела по результатам. В последних семи играх «Вольфсбург» не одержал ни одной победы, преимущественно штампуя ничьи. В настоящее время хозяева «Фольксваген-Арены» идет на 13 месте в чемпионате Германии.

«Штутгарт»

«Штутгарт» проводит классный сезон и удерживает третью строчку в таблице. Все идет к тому, что по итогам кампании команда Себастьяна Хенесса пробьется в Лигу чемпионов.

Личные встречи

Три крайних противостояния соперников завершились такими исходами:

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Штутгарт»

«Штутгарт» – одна из самых забивных команд в Бундеслиге, а «Вольфсбург» не может похвастать надежной обороной. Предположим, что команды сумеют пробить тотал больше 2,5 голов (1,73).