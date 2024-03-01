2 марта на «Фольксваген-Арене» в Вольфсбурге состоится матч 24 тура Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать «Штутгарт». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
«Вольфсбург»
Команда Нико Ковача серьезно просела по результатам. В последних семи играх «Вольфсбург» не одержал ни одной победы, преимущественно штампуя ничьи. В настоящее время хозяева «Фольксваген-Арены» идет на 13 месте в чемпионате Германии.
«Штутгарт»
«Штутгарт» проводит классный сезон и удерживает третью строчку в таблице. Все идет к тому, что по итогам кампании команда Себастьяна Хенесса пробьется в Лигу чемпионов.
Личные встречи
Три крайних противостояния соперников завершились такими исходами:
- 07.10.2023 «Штутгарт» – «Вольфсбург» 3:1
- 18.03.2023 «Штутгарт» – «Вольфсбург» 0:1
- 01.10.2022 «Вольфсбург» – «Штутгарт» 3:2
Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Штутгарт»
«Штутгарт» – одна из самых забивных команд в Бундеслиге, а «Вольфсбург» не может похвастать надежной обороной. Предположим, что команды сумеют пробить тотал больше 2,5 голов (1,73).