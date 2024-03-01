Стало известно местонахождение Промеса после ареста

Нападающий «Спартака» Квинси Промес до сих пор остается в одном из полицейских участков Дубая.
«Подданный Нидерландов Квинси Промес был задержан вчера и доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», – сообщил представитель полиции в аэропорту Аль-Мактум.
- Спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
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