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    Стало известно местонахождение Промеса после ареста

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес до сих пор остается в одном из полицейских участков Дубая.

    «Подданный Нидерландов Квинси Промес был задержан вчера и доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», – сообщил представитель полиции в аэропорту Аль-Мактум.

    • Спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

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    Источник: ТАСС

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    01.03.2024 15:30
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    Комментарии (9)
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    TIMOTHY
    1709296117
    Я думал плывёт или плавает или утонул)) а его там доят!))
    Ответить
    TIMOTHY
    1709296152
    Теперь точно к игре не успеет наркот!))
    Ответить
    MazaiNN
    1709296289
    Прокурор Амстердама уже сверлит дырки на погонах.. Он наверное охренел от такого фарта.
    Ответить
    NewLife
    1709297065
    Источник ТАСС)))) Ничего правдивее и точнее не может быть !
    Ответить
    ...уефан
    1709297317
    ... теперь весь вопрос в том, останется ли он играть в чемпионате ОАЭ или поедет в чемпионат Нидерландов (...
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