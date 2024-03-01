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    • «Бохум» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 марта

    «Бохум» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 марта

    2 марта в Бохуме состоится поединок 24 тура Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать «Лейпциг». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

    «Бохум»

    «Бохум» отчаянно рубится за сохранение прописки в элитном дивизионе немецкого футбола и пока преуспевает в этом начинании. Команда располагается на 15 строчке в турнирной таблице.

    «Лейпциг»

    У «Лейпцига» совершенно иные задачи – подопечные Марка Розе пытаются прорваться в топ-4, что даст право выступать в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025. На данный момент «Лейпциг» идет пятым, но отставание от дортмундской «Боруссии» составляет всего лишь один балл.

    Личные встречи

    Три крайних очных противостояния команд завершились следующим образом:

    • 07.10.2023 «Лейпциг» – «Бохум» 0:0
    • 18.03.2023 «Бохум» – «Лейпциг» 1:0
    • 01.10.2022 «Лейпциг» – «Бохум» 4:0

    Прогноз на матч «Бохум» – «Лейпциг»

    Оба коллектива будут цепляться за победу. В последнее время «Бохум» существенно добавил в атаке и сумел отвалить «трешку» даже «Баварии». Рекомендованная ставка: обе забьют (1,57).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 15:25
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