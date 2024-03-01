2 марта в Бохуме состоится поединок 24 тура Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать «Лейпциг». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Бохум»

«Бохум» отчаянно рубится за сохранение прописки в элитном дивизионе немецкого футбола и пока преуспевает в этом начинании. Команда располагается на 15 строчке в турнирной таблице.

«Лейпциг»

У «Лейпцига» совершенно иные задачи – подопечные Марка Розе пытаются прорваться в топ-4, что даст право выступать в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025. На данный момент «Лейпциг» идет пятым, но отставание от дортмундской «Боруссии» составляет всего лишь один балл.

Личные встречи

Три крайних очных противостояния команд завершились следующим образом:

07.10.2023 «Лейпциг» – «Бохум» 0:0

18.03.2023 «Бохум» – «Лейпциг» 1:0

01.10.2022 «Лейпциг» – «Бохум» 4:0

Прогноз на матч «Бохум» – «Лейпциг»

Оба коллектива будут цепляться за победу. В последнее время «Бохум» существенно добавил в атаке и сумел отвалить «трешку» даже «Баварии». Рекомендованная ставка: обе забьют (1,57).