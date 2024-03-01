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    Промес пропустит матч с «Зенитом»

    Квинси Промес не поможет «Спартаку» в гостевом матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».

    Игра состоится 2 марта, а футболист останется в ОАЭ как минимум до 4-5 марта, когда пройдет судебное заседание по его делу.

    Спартаковский вингер попал в ДТП на территории Эмиратов и сбежал с места аварии. За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.

    «Промес – это премия Дарвина. Ни больше, ни меньше. Шанс вернуться в Россию – процентов 20. А шанс обыграть «Зенит» у «Спартака» – ноль!» – заключил Дмитрий Егоров.

    • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 2 марта.
    • Начало матча – в 19:30 мск.
    • В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Спартаковец объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    01.03.2024 14:58
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    Комментарии (47)
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    TIMOTHY
    1709296445
    Пипец он пришибленный)) истинный сектант свинячий)
    Ответить
    ...уефан
    1709296464
    ...у Миллера руки длинные, достали и там)... Не иначе - авто подстава)...
    Ответить
    TIMOTHY
    1709296727
    Три за побег,пять за детсад итого на пожизненно вытянет губастик) и в камере ещё порежет урку какого нить!) И на Газпром свалит)
    Ответить
    ...уефан
    1709296809
    ...нет худа без добра, у кого-то будет шанс доказать свою состоятельность на поле...
    Ответить
    anatolich72
    1709297319
    "Газпром запутывает следы". Ужо смечно, обыграем Питер без Промеса!
    Ответить
    Kollljan
    1709298890
    Несмываемое пятно на репутации клуба "Спартак". Это навсегда. Как будете с этим жить, хряки?
    Ответить
    ...уефан
    1709299353
    ...в общем, принимая сложившуюся ситуацию с Промесом, как данность, предлагаем Зениту поражение от Спартака с минимальной разницей голов. 0-1 или 1-2 - вас устроит?)...
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    Cleaner
    1709302018
    Премия Дарвина вручается самому тупому человеку? Тогда да, наркоторговец и спартаковец Промес главный претендент на эту награду! Ну ржу ни могу!!!...)))
    Ответить
    Дубина
    1709302593
    Добился все таки своего газпром!!___(((( Позор помойному аля-бзяниту!! Ну не че и без Антохи продырявим блекло голубых.
    Ответить
    k611
    1709307697
    Да фиг с этим матчем, игрок может загубить всю свою карьеру. И печально то что делает это по собственной глупости (эпизод с ДТП верх неосмотрительности).
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