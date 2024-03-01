Промес пропустит матч с «Зенитом»

Квинси Промес не поможет «Спартаку» в гостевом матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Игра состоится 2 марта, а футболист останется в ОАЭ как минимум до 4-5 марта, когда пройдет судебное заседание по его делу.

Спартаковский вингер попал в ДТП на территории Эмиратов и сбежал с места аварии. За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.

«Промес – это премия Дарвина. Ни больше, ни меньше. Шанс вернуться в Россию – процентов 20. А шанс обыграть «Зенит» у «Спартака» – ноль!» – заключил Дмитрий Егоров.