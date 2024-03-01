Стало известно, поможет ли Россия в спасении Промеса в ОАЭ

Юрист, болельщик «Динамо» Александр Добровинский призвал не ждать российской помощи полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу. Игрок задержан в ОАЭ.

В Нидерландах футболиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

«Мы не знаем, за что что Промес был задержан, в его биографии может быть все, что угодно. Поэтому пока мы не знаем, удерживают ли его по требованию голландцев или нет. При этом «Спартак» абсолютно ничего не может сделать. Если только гол забить в ворота Эмиратов.

Россия никогда не будет вмешиваться в эту историю по причине того, что Промес – не гражданин Российской Федерации. Думаю, в Эмиратах знают о приговоре Квинси и задержали его на границе до выяснения обстоятельств у голландцев. Можно полагать, что в Нидерланды послали некую депешу с требованием прояснить ситуацию – нужен он им или нет», – сказал Добровинский.

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