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    «Зенит» – «Спартак»: прогноз на матч 19 тура РПЛ, 2 марта

    В субботу, 2 марта, в 19-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Спартак». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 (мск).

    «Зенит»

    Команда Сергея Семака идет на 2-м месте в чемпионате России, набрав 36 очков. «Зенит» добыл 11 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 35:17. От лидирующего «Краснодара» команду отделяют 2 пункта.

    «Спартак»

    «Спартак» набрал 30 очков в 18 играх и занимает 5-е место в таблице, отставание от лидера РПЛ – 8 пунктов. Подопечные Гильермо Абоскаля добыли 9 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 27:24.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

    • 21.08.23 «Спартак» – «Зенит» – 1:3;
    • 07.05.23 «Зенит» – «Спартак» – 3:2;
    • 05.09.22 «Спартак» – «Зенит» – 1:2;
    • 15.05.22 «Спартак» – «Зенит» – 1:1;
    • 25.10.21 «Зенит» – «Спартак» – 7:1.

    Прогноз на матч «Зенит» – «Спартак»

    Игра наверняка будет напряженной и интересной – в противостояниях между этими соперниками по-другому не бывает. Наш прогноз – «Обе забьют – да» с коэффициентом 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 14:31
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