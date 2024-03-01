В субботу, 2 марта, в 19-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Спартак». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 (мск).

«Зенит»

Команда Сергея Семака идет на 2-м месте в чемпионате России, набрав 36 очков. «Зенит» добыл 11 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 35:17. От лидирующего «Краснодара» команду отделяют 2 пункта.

«Спартак» набрал 30 очков в 18 играх и занимает 5-е место в таблице, отставание от лидера РПЛ – 8 пунктов. Подопечные Гильермо Абоскаля добыли 9 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 27:24.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

Прогноз на матч «Зенит» – «Спартак»

Игра наверняка будет напряженной и интересной – в противостояниях между этими соперниками по-другому не бывает. Наш прогноз – «Обе забьют – да» с коэффициентом 1.75.