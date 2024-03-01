В субботу, 2 марта, в 19-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Спартак». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 (мск).
«Зенит»
Команда Сергея Семака идет на 2-м месте в чемпионате России, набрав 36 очков. «Зенит» добыл 11 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 35:17. От лидирующего «Краснодара» команду отделяют 2 пункта.
«Спартак»
«Спартак» набрал 30 очков в 18 играх и занимает 5-е место в таблице, отставание от лидера РПЛ – 8 пунктов. Подопечные Гильермо Абоскаля добыли 9 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 27:24.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:
- 21.08.23 «Спартак» – «Зенит» – 1:3;
- 07.05.23 «Зенит» – «Спартак» – 3:2;
- 05.09.22 «Спартак» – «Зенит» – 1:2;
- 15.05.22 «Спартак» – «Зенит» – 1:1;
- 25.10.21 «Зенит» – «Спартак» – 7:1.
Прогноз на матч «Зенит» – «Спартак»
Игра наверняка будет напряженной и интересной – в противостояниях между этими соперниками по-другому не бывает. Наш прогноз – «Обе забьют – да» с коэффициентом 1.75.