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    Милонов ответил, есть ли шанс на спасение Промеса

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался по задержанию спартаковца Квинси Промеса в ОАЭ.

    • В Нидерландах футболиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

    «Пока Промес в Эмиратах, надо вписываться. Там еще есть возможность его достать. Но если он попадет на территорию гомонаркоманов из Голландии, то все – каюк. У нас есть определенное взаимопонимание с Эмиратами и шанс спасти Квинси остается.

    И еще раз хочу напомнить: нефиг нашему «Спартаку» тратить деньги на сборы в ОАЭ. Что за ерунда? Они просто маскируют за спортивную необходимость жажду отдохнуть в Дубаях и пошляться по дорогим магазинам. Если бы тренировались в Краснодарском крае, никто бы Промеса не задержал», – сказал Милонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.03.2024 14:22
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    Комментарии (22)
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    Cleaner
    1709292900
    Милонов считает, что РОССИЯ должна помогать БЕГЛОМУ НАРКОТОРГОВЦУ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ за свои тяжкие преступления? Депутат ГОСДУМЫ НЕ ОСОЗНАЕТ, что предлагает ГОСУДАРСТВУ Российскому УКРЫТЬ уголовника на территории России!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...(((
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    Номэд
    1709293232
    Такое впечатление, что старый мерин клитер на голову болен.((
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    bset
    1709294295
    После этого случая нужно запретить Спартаку выезжать из России)))
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    Kollljan
    1709299004
    Спартаку зимние сборы проводить в Магадане!!!
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1709302105
    Как обычно в Госдуме чокнутые
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    ABF
    1709402185
    Да уж… Если там (в ГосДуре) все такие, то нам трындец…
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    Виторио
    1709437878
    Всё правильно старичелло толкует. Надо вписаться за Промеса. И нех...й к арабам на сборы ездить.
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    СПОРТ 21 века
    1709438031
    Всё правильно говорит. На зло голландцам нужно вытаскивать Квинси. Тогда они будут локти кусать. Много кто это поддержит. Плевать что они там говорят и наговаривают! Если им что-то не нравится, не нравится как поступает Россия, пусть придут на землю и попробует нам что-нибудь сказать...
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    Бобссон
    1709442693
    Промес совершил ТРИ преступления и за него вписываться???
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    Gospod
    1709452689
    а зачем спасать беглого ЗК?! Милонов..
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