Милонов ответил, есть ли шанс на спасение Промеса

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался по задержанию спартаковца Квинси Промеса в ОАЭ.

В Нидерландах футболиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

«Пока Промес в Эмиратах, надо вписываться. Там еще есть возможность его достать. Но если он попадет на территорию гомонаркоманов из Голландии, то все – каюк. У нас есть определенное взаимопонимание с Эмиратами и шанс спасти Квинси остается.

И еще раз хочу напомнить: нефиг нашему «Спартаку» тратить деньги на сборы в ОАЭ. Что за ерунда? Они просто маскируют за спортивную необходимость жажду отдохнуть в Дубаях и пошляться по дорогим магазинам. Если бы тренировались в Краснодарском крае, никто бы Промеса не задержал», – сказал Милонов.