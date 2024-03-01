Новый комментарий прокуратуры Амстердама по аресту Промеса

В прокуратуре Амстердама отреагировали на новости о Квинси Промесе, которому день назад не дали вылететь из ОАЭ в Россию.

«Нам известно о сообщениях СМИ об аресте Промеса в Дубае. Однако важно подчеркнуть, что мы не можем подтвердить эту информацию. Для этого мы ссылаемся на администрацию Дубая.

Конечно, мы пытаемся проверить точность этой информации. Мы понимаем, что есть большой интерес к этой теме, но в данный момент мы не можем поделиться какими-либо дальнейшими подробностями», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.