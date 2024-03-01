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    • Новый комментарий прокуратуры Амстердама по аресту Промеса

    Новый комментарий прокуратуры Амстердама по аресту Промеса

    В прокуратуре Амстердама отреагировали на новости о Квинси Промесе, которому день назад не дали вылететь из ОАЭ в Россию.

    «Нам известно о сообщениях СМИ об аресте Промеса в Дубае. Однако важно подчеркнуть, что мы не можем подтвердить эту информацию. Для этого мы ссылаемся на администрацию Дубая.

    Конечно, мы пытаемся проверить точность этой информации. Мы понимаем, что есть большой интерес к этой теме, но в данный момент мы не можем поделиться какими-либо дальнейшими подробностями», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

    • В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2024 14:14
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    Комментарии (5)
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    Pooodle
    1709291762
    Промес интересен только спартаку и прокуратуре Амстердама)
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    fakeid
    1709291825
    ещё вчера в эмиратах с новой бабой с сиськами. сегодня уже за решёткой. а завтра в кандалах на плантации. возвращение к истокам, так сказать. гы-гы!
    Ответить
    NewLife
    1709292437
    Точность этой информации надо проверять у владельцев чумазых.
    Ответить
    NewLife
    1709292585
    Интересно, Бомбардир и его придворные журналисты, вы не хотели бы расследовать и установить, кто первый сказал "мяу")))) ?
    Ответить
    Алексей З
    1709293595
    С каких это пор "Чемпионат"( источник) стал пресс-атташе прокуратуры Амстердама ? Не дружественная страна !!! Бомбардир и Чемпионат , вас завербовали , ради хайпа вы Родину продали ?
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