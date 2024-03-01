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    • ⚡ Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов: есть два варианта развития событий

    ⚡ Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов: есть два варианта развития событий

    Задержание Квинси Промеса в Объединенных Арабских Эмиратах все-таки связано с его уголовным преследованием в Нидерландах.

    Ему не дали вылететь в Россию из-за обращения голландской прокуратуры, которая потребовала выдачи осужденного футболиста.

    В четверг силовики ОАЭ запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции, но пока не получили их.

    Теперь есть два варианта развития событий:

    • если в течение 48 часов голландцы не предоставят необходимые документы, Промес сможет улететь в Россию.
    • если предоставят, то спартаковец будет вынужден остаться в ОАЭ и обращаться в местный суд.

    В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: Mash

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    01.03.2024 13:45
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    Комментарии (24)
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    SLADE2019
    1709290594
    Выходит, правильно Зарема дала определение нынешним менеджерам Спартака. Да и сам Промес, как говорится тот самый футболист.
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    fakeid
    1709290759
    щас ещё версию прочитал, что зулус праздновал днюху своей новой бабы, из-за чего опоздал на рейс. но это маловероятно) самая правдоподобная версия: газпром подбросил наркоту, газпром купил суд амстердама, газпром частным рейсом газпром-авиа переправил зулуса в эмираты, газпром заставил сидеть хряков на сборах до последнего дня, чтобы акклиматизироваться по прилёту не успели, и ещё газпром сунул палку в колёса, чтобы зулуса задержали ровно на 48 часов и опоздал на игру) версия составлена на мнениях экспертов из тарасофки))
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    Pooodle
    1709290801
    Мне вот интересно: хряк-закладочник настолько наивен, как и все руководство спартака, что он спокойно прилетит в эмираты с двумя чемоданчиками, будет там тихо млеть похрюкивая, и на него никто не обратит внимания? МЕГА-ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!
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    NewLife
    1709290940
    Прежде чем публиковать здесь стенания, смотрите на источник, отражающий не реальную ситуацию, а чьи-то хейтерские хотелки.
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    VVM1964
    1709291077
    Странная ситуация - пишут что прокуратура Амстердама не в курсе, значит не по их инициативе произошло задержание, ну а если не они, то кто ??? Ну не сами же эмираты проявили инициативу ???... Кто инициатор ??? - меня терзают смутные сомнения ((( И наверное всё же в руководстве Спартака не полные идиоты, что-бы потащить Промеса на сборы не уточнив возможные варианты ... Значит ситуацию кто-то изменил - кто ? Мои смутные сомнения приобретают очертания !!! (((
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    fakeid
    1709291316
    помню, как хряки месяцами обвизгивали все новости с кокориным, его суды и т.д. теперь наша очередь. и сериал этот будет длинным, так что усаживаемся поудобнее) с уверенностью могу заявить, что кокорина подставил лукойл. просто игрок зашёл в кафе, а какой-то хряк принёс стул и специально поставил рядом с ним. вот откуда в кафе стул? точно хряк какой-то подбросил! это по тарасофской методичке, в которой подробно описано, как газпром подставил промеса. гы-гы!
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    NewLife
    1709291817
    Я балдею от Бомбардира - у них, оказывается, есть крот в прокуратуре Нидерландов.)))))) Сомнения VVM1964 я разделяю и примерно представляю реальную ситуацию, но писать об этом не буду по понятным причинам. Еще древние римляне говорили - ищи кому выгодно.
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    Pooodle
    1709291992
    У черного зулуса белые только зубы, глаза и два баула порошка. А ещё у него ржавый тренер)
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    BVG4
    1709292698
    Пипец! Остается последнее - "НОГИ ЩУПАТЬ!" (эт на фене, а в просторечии - готовиться к побегу). Тут может быть 2 путя: 1-й - рвать когти к Красному морю и дальше, вплавь, в страну пирамид; 2-й - таким же манэром к Персидскому заливу и далее, тоже вплавь, в Иран, . Чуймайданы придется бросить, сопровождающих из поросятника и невесту то же,.... хрен с ними... Далее, через то или другое российское посольство, авиасообщением, сразу в Питер...., к спасителям!!!:))))
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    Скай
    1709293071
    у представителей зассаного матраса, ой, клупа под названием бЗдинит рвет пуканы, у их копченых появился шанс в предстоящей игре. Но, а с Промесом все будет ОК, паря вернется и будет продолжать играть.
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