⚡ Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов: есть два варианта развития событий

Задержание Квинси Промеса в Объединенных Арабских Эмиратах все-таки связано с его уголовным преследованием в Нидерландах.
Ему не дали вылететь в Россию из-за обращения голландской прокуратуры, которая потребовала выдачи осужденного футболиста.
В четверг силовики ОАЭ запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции, но пока не получили их.
Теперь есть два варианта развития событий:
- если в течение 48 часов голландцы не предоставят необходимые документы, Промес сможет улететь в Россию.
- если предоставят, то спартаковец будет вынужден остаться в ОАЭ и обращаться в местный суд.
В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.