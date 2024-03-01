⚡ Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов: есть два варианта развития событий

Задержание Квинси Промеса в Объединенных Арабских Эмиратах все-таки связано с его уголовным преследованием в Нидерландах.

Ему не дали вылететь в Россию из-за обращения голландской прокуратуры, которая потребовала выдачи осужденного футболиста.

В четверг силовики ОАЭ запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции, но пока не получили их.

Теперь есть два варианта развития событий:

если в течение 48 часов голландцы не предоставят необходимые документы, Промес сможет улететь в Россию.

если предоставят, то спартаковец будет вынужден остаться в ОАЭ и обращаться в местный суд.

В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.