Президент «Торпедо» — о наложении матчей со «Спартаком»: «Сдвигаться должен тот, у кого есть какие‑то сложности»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин подтвердил, что клуб не собирается отказываться от проведения матча Первой лиги с «Тюменью» на стадионе «Лужники» 11 марта.

Сообщалось, что игра РПЛ «Спартак» – «Факел», запланированная на 10 марта, может быть перенесена на эту арену из-за проблем с газоном на «Лукойл Арене».

«На данный момент никто и ни о чем официально никого не уведомлял. Мы вообще‑то готовимся к домашним матчам, если говорить помягче, немного заранее: продажи билетов, подготовка поля, самого стадиона. Сдвигать куда‑то игру – зачем это нам? Сдвигаться должен тот, у кого есть какие‑то сложности. На этом вопрос закрыт.

Два дня подряд играть на таком газоне как в «Лужниках» – это риск. Риск также в том, чтобы играть там после «Спартака». И вообще, сможем ли мы это сделать в принципе. Зачем лично мне и нам в целом эти риски? Ответ на поверхности лежит, не нужно искать какие‑то подводные камни. Все находится в плоскости логики», – сказал Волнушкин.