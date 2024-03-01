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    • Президент «Торпедо» — о наложении матчей со «Спартаком»: «Сдвигаться должен тот, у кого есть какие‑то сложности»

    Президент «Торпедо» — о наложении матчей со «Спартаком»: «Сдвигаться должен тот, у кого есть какие‑то сложности»

    Президент «Торпедо» Александр Волнушкин подтвердил, что клуб не собирается отказываться от проведения матча Первой лиги с «Тюменью» на стадионе «Лужники» 11 марта.

    Сообщалось, что игра РПЛ «Спартак»«Факел», запланированная на 10 марта, может быть перенесена на эту арену из-за проблем с газоном на «Лукойл Арене».

    «На данный момент никто и ни о чем официально никого не уведомлял. Мы вообще‑то готовимся к домашним матчам, если говорить помягче, немного заранее: продажи билетов, подготовка поля, самого стадиона. Сдвигать куда‑то игру – зачем это нам? Сдвигаться должен тот, у кого есть какие‑то сложности. На этом вопрос закрыт.

    Два дня подряд играть на таком газоне как в «Лужниках» – это риск. Риск также в том, чтобы играть там после «Спартака». И вообще, сможем ли мы это сделать в принципе. Зачем лично мне и нам в целом эти риски? Ответ на поверхности лежит, не нужно искать какие‑то подводные камни. Все находится в плоскости логики», – сказал Волнушкин.

    • 29 февраля комиссия РПЛ по оценке качества полей пришла к выводу о несоответствии поля «Лукойл Арены» регламенту лиги и стандартам РФС и заявила о временной приостановке проведения там игр.
    • 1 марта красно-белые должны сообщить лиге о месте проведения домашней встречи 20-го тура с «Факелом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.03.2024 12:30
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1709288275
    Самое смешное слышать о продаже билетов. Если на Торпедо придут 200-300 , то на Спартак +- 10 К. Как говорится , почувствуйте разницу, где Лужа может подзаработать ? Ничего личного , просто бизнес.
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