В прокуратуре Амстердама нет информации о задержании Промеса

Прокуратура Амстердама спустя более чем десять часов после задержания нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Дубае так и не получила никакой информации о его статусе, заявил «Матч ТВ»
Пресс‑секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена, сообщил, что у нее нет информации о статусе задержанного в Дубае вингера «Спартака» Квинси Промеса.
«Мы до сих пор не получали никакой информации о задержании Квинси Промеса в Дубае», – сказал Ваттимена.
Промеса задержали более 10 часов назад.
- В Нидерландах футболиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
- Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.