В прокуратуре Амстердама нет информации о задержании Промеса

Прокуратура Амстердама спустя более чем десять часов после задержания нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Дубае так и не получила никакой информации о его статусе, заявил «Матч ТВ»

Пресс‑секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена, сообщил, что у нее нет информации о статусе задержанного в Дубае вингера «Спартака» Квинси Промеса.

«Мы до сих пор не получали никакой информации о задержании Квинси Промеса в Дубае», – сказал Ваттимена.

Промеса задержали более 10 часов назад.