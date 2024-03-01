Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • В прокуратуре Амстердама нет информации о задержании Промеса

    В прокуратуре Амстердама нет информации о задержании Промеса

    Прокуратура Амстердама спустя более чем десять часов после задержания нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Дубае так и не получила никакой информации о его статусе, заявил «Матч ТВ»

    Пресс‑секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена, сообщил, что у нее нет информации о статусе задержанного в Дубае вингера «Спартака» Квинси Промеса.

    «Мы до сих пор не получали никакой информации о задержании Квинси Промеса в Дубае», – сказал Ваттимена.

    Промеса задержали более 10 часов назад.

    • В Нидерландах футболиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

    Новости по теме
    Черчесов высказался о ситуации с Промесом
    Снейдер поддержал Промеса 6
    Депутат Журова отреагировала на новость о вмешательстве российских политиков в дело Промеса 10
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2024 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Strig
    1709286039
    ну бл...б@мжи... сдавайсь!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+