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    Орлов высказался о противостоянии «Зенита» и Москвы

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что смена обладателя чемпионского титула РПЛ не станет благом для лиги.

    «Смена чемпиона никогда не становится благом. Это только журналисты придумывают. А футболист каждый раз выходит на поле, чтобы победить. Если он сильнее, он и побеждает. Или «Зенит» должен желать смены чемпиона, чтобы другим было интереснее смотреть РПЛ? Какая глупость.

    Это Москва мечтает, чтобы «Зенит» проиграл. Мы видим и слышим, что пишется, говорится, как раздуваются интриги, вбиваются какие-то клинья», – сказал Орлов.

    • В 19-м туре РПЛ 2 марта пройдет матч «Зенит» – «Спартак» и начнется в 19:30 мск.
    • «Зенит» выигрывает чемпионат России последние пять сезонов.
    • После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. «Зенит» расположился на второй строчке (36 очков). Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2024 10:01
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    Комментарии (11)
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    DOCTOR PENALTY
    1709278572
    Не только Москва мечтает чтобы Зенит проиграл - за нами Россия!
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    Plyash
    1709278673
    Бессменный чемпион - это благо?Даже страшно подумать,если чемпион будет бессменный.В любом государстве,в гейропе,в мире.А остальным что делать.Если не будет стимула стать первым,хочешь не хочешь,руки опустятся у кого угодно.А интрига,а спортивный принцип? Ну и дурак же ты,Геня Орлов,дожил до седин,а ума не нажил.
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    ...уефан
    1709280000
    ...похоже на спичи Байдена)...
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    Алексей З
    1709280218
    Что можно видеть и слышать , если все федеральные спортивные СМИ под Газпром-медиа ? Только то , на что даст добро Миллер. "Свобода слова" в России закончилась с 2000-х. До кооператива"озеро" никто и не предполагал , что в городе на Неве столько гениев проживает. "Процветанию" страны и футбола, обязаны только им, Орлов не даст соврать.
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    Cleaner
    1709280823
    Дедушка Орлов забыл принять таблетки!!!...)))
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    Cleaner
    1709280977
    Администрация Бомбардира, ДОКОЛЕ мы тут будем писанину ИНОАГЕНТА под ником "Алексей 3" читать? Почему он еще на заблокирован на Бомбардире?..(((
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709283435
    Спартак второй по бюджету в лиге клуб а плетется в середине таблицы! И кто виноват !? Газпром,судьи !? Но не руководитель спама
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    Strig
    1709286185
    ну уймись старый! ты как губерниев всех достал
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