Орлов высказался о противостоянии «Зенита» и Москвы

Комментатор Геннадий Орлов считает, что смена обладателя чемпионского титула РПЛ не станет благом для лиги.
«Смена чемпиона никогда не становится благом. Это только журналисты придумывают. А футболист каждый раз выходит на поле, чтобы победить. Если он сильнее, он и побеждает. Или «Зенит» должен желать смены чемпиона, чтобы другим было интереснее смотреть РПЛ? Какая глупость.
Это Москва мечтает, чтобы «Зенит» проиграл. Мы видим и слышим, что пишется, говорится, как раздуваются интриги, вбиваются какие-то клинья», – сказал Орлов.
- В 19-м туре РПЛ 2 марта пройдет матч «Зенит» – «Спартак» и начнется в 19:30 мск.
- «Зенит» выигрывает чемпионат России последние пять сезонов.
- После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. «Зенит» расположился на второй строчке (36 очков). Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).