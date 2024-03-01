Орлов высказался о противостоянии «Зенита» и Москвы

Комментатор Геннадий Орлов считает, что смена обладателя чемпионского титула РПЛ не станет благом для лиги.

«Смена чемпиона никогда не становится благом. Это только журналисты придумывают. А футболист каждый раз выходит на поле, чтобы победить. Если он сильнее, он и побеждает. Или «Зенит» должен желать смены чемпиона, чтобы другим было интереснее смотреть РПЛ? Какая глупость.

Это Москва мечтает, чтобы «Зенит» проиграл. Мы видим и слышим, что пишется, говорится, как раздуваются интриги, вбиваются какие-то клинья», – сказал Орлов.