1 марта состоится центральный матч 22 тура аравийской Премьер-Лиги. «Аль-Хиляль» будет принимать «Аль-Иттихад». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
«Аль-Хиляль»
Подопечные Жорже Жезуша уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, опережая ближайшего преследователя («Аль-Наср» Криштиану Роналду) на 7 очков. На прошлой неделе команда Малкома свободно разобралась с «Аль-Иттифаком» Стивена Джеррарда – 2:0.
«Аль-Иттихад»
«Аль-Иттихад» проваливает кампанию и не имеет никаких шансов защитить чемпионский титул. По ходу сезона клуб сменил тренера (вместо Нуну Эшпириту Санту пришел Марсело Гальярдо), но это не особо помогло улучшить результаты. К тому же «Аль-Иттихад» регулярно сотрясают скандалы – Карим Бензема ругается с тренерским штабом и грозится покинуть Саудовскую Аравию.
Личные встречи
Последние три очных поединка команд завершились следующим образом:
- 01.09.2023 «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль» 3:4
- 05.08.2023 «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль» 1:3
- 16.05.2023 «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад» 2:2
Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»
Хозяева поля по-прежнему в отменной форме и готовы оправдать статус фаворита предстоящей игры. Рекомендованная ставка: победа «Аль-Хиляля» (1,45).