1 марта состоится центральный матч 22 тура аравийской Премьер-Лиги. «Аль-Хиляль» будет принимать «Аль-Иттихад». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Аль-Хиляль»

Подопечные Жорже Жезуша уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, опережая ближайшего преследователя («Аль-Наср» Криштиану Роналду) на 7 очков. На прошлой неделе команда Малкома свободно разобралась с «Аль-Иттифаком» Стивена Джеррарда – 2:0.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» проваливает кампанию и не имеет никаких шансов защитить чемпионский титул. По ходу сезона клуб сменил тренера (вместо Нуну Эшпириту Санту пришел Марсело Гальярдо), но это не особо помогло улучшить результаты. К тому же «Аль-Иттихад» регулярно сотрясают скандалы – Карим Бензема ругается с тренерским штабом и грозится покинуть Саудовскую Аравию.

Личные встречи

Последние три очных поединка команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»

Хозяева поля по-прежнему в отменной форме и готовы оправдать статус фаворита предстоящей игры. Рекомендованная ставка: победа «Аль-Хиляля» (1,45).