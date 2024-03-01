Промес остается в ОАЭ и никуда не вылетел ночью

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продолжает находиться в ОАЭ. По данным Metaratings.ru, ночью нападающий «Спартака» никуда не вылетел.
Промес был задержан при попытке улететь в Россию вместе с командой. Ранее сообщалось, что ночью игрок должен покинуть ОАЭ. В данный момент с ним находится два сотрудника клуба.
- В Нидерландах 32-летнего Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
- Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.