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    Промес остается в ОАЭ и никуда не вылетел ночью

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продолжает находиться в ОАЭ. По данным Metaratings.ru, ночью нападающий «Спартака» никуда не вылетел.

    Промес был задержан при попытке улететь в Россию вместе с командой. Ранее сообщалось, что ночью игрок должен покинуть ОАЭ. В данный момент с ним находится два сотрудника клуба.

    • В Нидерландах 32-летнего Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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    Источник: Metaratings.ru

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    01.03.2024 08:15
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    Комментарии (22)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709272119
    Подставили укрыватели тушинские своего соучастника, взяв с собой за бугор. Хитро слили губошлёпа, чтобы компенсацию не платить за разрыв контракта. Гыгыгы
    Ответить
    oyabun
    1709273016
    Скорее всего и в субботу не сможет принять участие в игре, если так и не выпустят. Кому то это очень надо...
    Ответить
    ziborock
    1709273347
    Стукачи из бом-жатни подсуетились!
    Ответить
    Скай
    1709273665
    жабы болотные засуетились, ведь ежели Промес задержится и не приедет, то у вонючек из мУдельного парка появится шанс на благоприятный исход матча. Стыдно за бЗденит, стыдно за этот гауноклуп.
    Ответить
    Челнинец
    1709275918
    бзденит ссыт, подсуетились знатно.
    Ответить
    Plyash
    1709277518
    Капкан захлопнулся...Лазурно-голубенькие радостно машут хвостиком.
    Ответить
    SuperNils
    1709279287
    Руководству Спартака жалко денег на взятку арабским ментам?
    Ответить
    Давид59
    1709279622
    Даааа, проблемка! Успеть на матч можно только прыгнув с парашютом прямо на поле. Но и с этим беда - крыша-то будет закрыта.
    Ответить
    Cleaner
    1709279774
    В данный момент с ним находится два сотрудника клуба! Они СОПЛИ, что ли, зулусу вытирают? Ну ржу ни могу!!!...)))
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    Pooodle
    1709290386
    Визгливые спартачи активно считают, что наркохряк ни в чем не виноват и имеет право без палева находиться в арабских эмиратах. В тарасоффке запереть и запретить высовывать рыло! Гыгыгы
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