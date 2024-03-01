Промес остается в ОАЭ и никуда не вылетел ночью

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продолжает находиться в ОАЭ. По данным Metaratings.ru, ночью нападающий «Спартака» никуда не вылетел.

Промес был задержан при попытке улететь в Россию вместе с командой. Ранее сообщалось, что ночью игрок должен покинуть ОАЭ. В данный момент с ним находится два сотрудника клуба.