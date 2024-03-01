Федотов высказался о зимней подготовке ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сказал, что, по его ощущениям, команда хорошо подготовилась к возобновлению сезона в РПЛ.

– С какими чувствами встречаете возобновление сезона?

– Есть ощущение, что мы хорошо подготовились. Выполнили все, что было запланировано на сборах. Да, уступили динамовцам в заключительном контрольном матче. Поражение всегда расстраивает, даже если речь идет об обычном спарринге. Мы хотели проверить готовность команды и сделали это. Те моменты, которые привели к неудачному результату, мы разобрали. Верю, что работа над ошибками не пройдет даром, и в официальных матчах они не повторятся.

– «Оренбург» в закрытом режиме провел победный контрольный матч с «Ахматом». По сути, это была генеральная репетиция перед игрой с ЦСКА.

– Полагаю, нам удалось изучить ближайшего соперника, насколько это было возможно. Они играли на сборах не только с «Ахматом», но и с «Динамо», были и другие матчи. «Оренбург» – хороший, быстрый соперник, с которым нужно держать ухо востро. Первые матчи после длительной паузы нередко преподносят сюрпризы, мы должны быть готовы к любому повороту событий.

– Аббос Файзуллаев и Келлвен присоединились к ЦСКА только на третьем сборе, поскольку участвовали в различных турнирах в составе сборных. Как оцениваете их состояние?

– Парни постепенно набирают кондиции. В сборных они интенсивно не тренировались, только играли. В такой ситуации нужно быть осторожным, плавно подводить игроков. Файзуллаев после Кубка Азии отдохнул, после приезда к нам на сборы получил сначала 30 минут в контрольном матче, потом 45, а в последней игре уже провел на поле 75 минут. Келлвену также требовалось адаптироваться к нашей работе после участия в предолимпийском турнире.