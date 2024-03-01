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    Федотов высказался о зимней подготовке ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сказал, что, по его ощущениям, команда хорошо подготовилась к возобновлению сезона в РПЛ.

    – С какими чувствами встречаете возобновление сезона?

    – Есть ощущение, что мы хорошо подготовились. Выполнили все, что было запланировано на сборах. Да, уступили динамовцам в заключительном контрольном матче. Поражение всегда расстраивает, даже если речь идет об обычном спарринге. Мы хотели проверить готовность команды и сделали это. Те моменты, которые привели к неудачному результату, мы разобрали. Верю, что работа над ошибками не пройдет даром, и в официальных матчах они не повторятся.

    «Оренбург» в закрытом режиме провел победный контрольный матч с «Ахматом». По сути, это была генеральная репетиция перед игрой с ЦСКА.

    – Полагаю, нам удалось изучить ближайшего соперника, насколько это было возможно. Они играли на сборах не только с «Ахматом», но и с «Динамо», были и другие матчи. «Оренбург» – хороший, быстрый соперник, с которым нужно держать ухо востро. Первые матчи после длительной паузы нередко преподносят сюрпризы, мы должны быть готовы к любому повороту событий.

    – Аббос Файзуллаев и Келлвен присоединились к ЦСКА только на третьем сборе, поскольку участвовали в различных турнирах в составе сборных. Как оцениваете их состояние?

    – Парни постепенно набирают кондиции. В сборных они интенсивно не тренировались, только играли. В такой ситуации нужно быть осторожным, плавно подводить игроков. Файзуллаев после Кубка Азии отдохнул, после приезда к нам на сборы получил сначала 30 минут в контрольном матче, потом 45, а в последней игре уже провел на поле 75 минут. Келлвену также требовалось адаптироваться к нашей работе после участия в предолимпийском турнире.

    • 24 февраля в товарищеском матче ЦСКА уступил «Динамо» со счетом 1:2.
    • В игре 19-го тура РПЛ красно-синие примут «Оренбург» 2 марта. Начало в 14:00 мск.
    • ЦСКА занимает восьмое место в чемпионате России с 28 очками после 18 туров.

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    Источник: Bobsoccer

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    01.03.2024 07:44
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    Комментарии (1)
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    моэм
    1709278935
    Его бодрость непонятна , нет никакого серьёзного усиления , да ещё на фоне постоянного дефицита продают надёжного игрока замены Кучаева , пусть и "лавочника" , но активного ....вью Федотова похожа на песенку - всё хорошо прекрасная маркиза....но если в планах ЦСКА удержаться в десятке , то тогда и вправду всё хорошо ....но такой план - позор.
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