Три топ-клуба АПЛ поспорят за вингера «Вест Хэма», игравшего у Слуцкого

Фланговый нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может оказаться в более статусной команде.
27-летний правый вингер заинтересовал сразу три топ-клуба АПЛ – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
«Вест Хэм» потребует за своего игрока более 100 миллионов евро.
- В этом сезоне Боуэн забил 17 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
- Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
- В 2017 году Боуэн выступал в «Халл Сити» под руководством россиянина Леонида Слуцкого.
Источник: твиттер Экрема Конура