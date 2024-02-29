Три топ-клуба АПЛ поспорят за вингера «Вест Хэма», игравшего у Слуцкого

Фланговый нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может оказаться в более статусной команде.

27-летний правый вингер заинтересовал сразу три топ-клуба АПЛ – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Вест Хэм» потребует за своего игрока более 100 миллионов евро.