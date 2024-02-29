Федотов высказался о новичках ЦСКА из Алжира и Ирана

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил двух новичков команды: алжирского полузащитника Сида Ахмеда Айссауи и иранского защитника Амирхоссейна Риванди.

«Талантливые ребята, которым требуется адаптация. К чемпионату, требованиям, тренировочному ритму, новым условиям. Скажем, Сид Ахмед, прилетев в Москву, впервые увидел снег, о чем с улыбкой мне рассказал. Потихоньку привыкает, думаю, будет в заявке на матч с «Оренбургом».

Иранец сейчас улетел домой на несколько дней, скоро вновь к нам присоединится. У него тоже хорошие задатки, будем их развивать, – сказал Федотов.