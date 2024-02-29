Федотов высказался о новичках ЦСКА из Алжира и Ирана

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил двух новичков команды: алжирского полузащитника Сида Ахмеда Айссауи и иранского защитника Амирхоссейна Риванди.
«Талантливые ребята, которым требуется адаптация. К чемпионату, требованиям, тренировочному ритму, новым условиям. Скажем, Сид Ахмед, прилетев в Москву, впервые увидел снег, о чем с улыбкой мне рассказал. Потихоньку привыкает, думаю, будет в заявке на матч с «Оренбургом».
Иранец сейчас улетел домой на несколько дней, скоро вновь к нам присоединится. У него тоже хорошие задатки, будем их развивать, – сказал Федотов.
- ЦСКА объявил о подписании контракта с 19-летним Айссауи 20 февраля.
- По данным Transfermarkt, красно-синие заплатили за трансфер игрока команде «УСМ Алжир» 250 тысяч евро.
- 22 февраля ЦСКА арендовал до конца сезона с возможностью выкупа 19-летнего Риванди.
- Он принадлежит иранскому клубу КИА.
Источник: Bobsoccer