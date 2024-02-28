Мусаев из ЦСКА: «Мне надо подучиться симулировать»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев не против хитростей в игре.

– Симулировать, как Неймар, тебя не учили? У Владислава Шитова из «Крыльев» такое было.

– Хитрости никто не отменял, они помогают в игре. Но я симулировать вообще не умею. Надо подучиться. Вот кто-то бьет меня, а я стою, хотя лучше упасть. Пару раз попытался пенальти «нарисовать». Оба раза упал на желтую себе, и оба раза она оказалась второй в матче. С тех пор падать в штрафной – фобия.