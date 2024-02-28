Мусаев из ЦСКА: «Мне надо подучиться симулировать»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев не против хитростей в игре.
– Симулировать, как Неймар, тебя не учили? У Владислава Шитова из «Крыльев» такое было.
– Хитрости никто не отменял, они помогают в игре. Но я симулировать вообще не умею. Надо подучиться. Вот кто-то бьет меня, а я стою, хотя лучше упасть. Пару раз попытался пенальти «нарисовать». Оба раза упал на желтую себе, и оба раза она оказалась второй в матче. С тех пор падать в штрафной – фобия.
- 22-летний Мусаев занимался в академии ЦСКА с 2014 по 2015 год.
- В декабре он вернулся в московский клуб из «Балтики». Его выкупили за 300 тысяч евро (почти 30 миллионов рублей).
- Контракт с новичком рассчитан до конца сезона-2027/28. Он взял 11-й игровой номер.
Источник: Sport24