Романцев дал совет Захаряну

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался по ситуации Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

У россиянина за полгода в клубе 1 результативное действие – в декабре.

Баски заплатили за Захаряна «Динамо» 13 миллионов евро.

«Сосьедад» накануне вылетел из Кубка Испании.

«Смена команды – всегда риск. А переход в зарубежный клуб – риск вдвойне. Особенно для молодого футболиста. Захарян из таких. Сейчас он проходит самый сложный этап освоения в новом коллективе, который живeт по своим игровым законам. Рецепт здесь один – работа и терпение. Пример – Головин, ставший одним из лидеров «Монако». На подходе к этому и Алексей Миранчук в «Аталанте». Хотя стартовый период был полон для них теми же трудностями, которые сейчас свалились на Захаряна.

В ту ли команду он попал? На мой взгляд, для быстрого, техничного и смекалистого Арсена «Реал Сосьедад» с его раскованной, чуть авантюрной игрой – вполне подходящий вариант. А вот то, как пишут у нас об игре экс-динамовца, меня возмущает. «Ничего не показал», «ничем не запомнился», «был незаметен», «час без ударов» – ну и что? Да парень только притирается к новой команде, ищет себя! Проблем добавляет и то, что она сейчас переживает спад. Так дайте же наконец ему встать на ноги, поддержите – ведь он же всe это читает!

Арсен, не обращай внимания на эту трескотню диванных аналитиков. И вспомни Дунаевского – только сильным покоряются моря!» – сказал Романцев.