Дзагоев прокомментировал стажировку в ЦСКА

Алан Дзагоев подтвердил, что сейчас стажируется в спортивном блоке ЦСКА.
«Да, это правда. Мы сейчас работаем с Евгением Шевелевым и другими коллегами из спортивного блока ЦСКА.
На днях у нас встреча с Романом Юрьевичем [Бабаевым], обговорим все детали. Надеюсь, что скоро приступлю к работе, которая мне очень интересна.
Хочу быть полезным клубу и в этом качестве», – сказал Дзагоев.
- Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
- После ухода из московского клуба полузащитник поиграл за «Рубин» и греческую «ПАС Ламию».
- Футболист закончил карьеру в ноябре в 33-летнем возрасте.