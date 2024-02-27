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    Дзагоев прокомментировал стажировку в ЦСКА

    Алан Дзагоев подтвердил, что сейчас стажируется в спортивном блоке ЦСКА.

    «Да, это правда. Мы сейчас работаем с Евгением Шевелевым и другими коллегами из спортивного блока ЦСКА.

    На днях у нас встреча с Романом Юрьевичем [Бабаевым], обговорим все детали. Надеюсь, что скоро приступлю к работе, которая мне очень интересна.

    Хочу быть полезным клубу и в этом качестве», – сказал Дзагоев.

    • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
    • После ухода из московского клуба полузащитник поиграл за «Рубин» и греческую «ПАС Ламию».
    • Футболист закончил карьеру в ноябре в 33-летнем возрасте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.02.2024 00:45
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