Дзагоев прокомментировал стажировку в ЦСКА

Алан Дзагоев подтвердил, что сейчас стажируется в спортивном блоке ЦСКА.

«Да, это правда. Мы сейчас работаем с Евгением Шевелевым и другими коллегами из спортивного блока ЦСКА.

На днях у нас встреча с Романом Юрьевичем [Бабаевым], обговорим все детали. Надеюсь, что скоро приступлю к работе, которая мне очень интересна.

Хочу быть полезным клубу и в этом качестве», – сказал Дзагоев.