Аршавин раскритиковал идею ввести налог на легионеров в РПЛ

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин выступил против возможного введения налога на легионеров для клубов чемпионата России.

«Я против налога на легионеров. Уже не знают, за что деньги содрать?! Каждый раз переписывают правила – то 2% от зарплаты надо выплачивать, теперь вот налоги.

Если введут налог на легионеров, российские футболисты будут стоить еще дороже. А их цены и так на рынке перегреты», – сказал Аршавин.