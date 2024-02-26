Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин раскритиковал идею ввести налог на легионеров в РПЛ

    Аршавин раскритиковал идею ввести налог на легионеров в РПЛ

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин выступил против возможного введения налога на легионеров для клубов чемпионата России.

    «Я против налога на легионеров. Уже не знают, за что деньги содрать?! Каждый раз переписывают правила – то 2% от зарплаты надо выплачивать, теперь вот налоги.

    Если введут налог на легионеров, российские футболисты будут стоить еще дороже. А их цены и так на рынке перегреты», – сказал Аршавин.

    • Сообщалось, что клуб будет платить за каждую минуту, проведенную легионером на поле.
    • 5 тысяч рублей – за иностранного игрока младше 23 лет, 10 тысяч – за остальных.
    • Не исключено, что налог появится уже в сезоне РПЛ-2024/25.

    Новости по теме
    Аршавин – об админресурсе «Зенита»: «А у вас есть доказательства?» 32
    Аршавин объяснил регресс Хвичи Кварацхелии 4
    Аршавин тремя словами оценил игру Миранчука в матче с «Миланом» 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2024 14:55
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Krics
    1708949070
    Задымились попка у зинки, без Бразил в пердив,ихмо.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+