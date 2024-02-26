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    • Быстров ответил, нужно ли выдать Нидерландам осужденного Промеса

    Быстров ответил, нужно ли выдать Нидерландам осужденного Промеса

    Владимир Быстров высказался о ситуации с возможной экстрадицией футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

    • Вингера приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

    «Россия не должна выдавать Промеса Нидерландам. А зачем?

    Почему у нас Влута из «Урала» не выдали? Он признал, что сбил ребенка пьяный на машине и спокойно находится в клубе – вот это для меня больше идиотизм. Понимаю, если бы он еще хорошим футболистом был, но Влут уже себя наказал.

    Вот в эти «переводил бабушке, дедушке, кто-то что-то закупил» – я не верю. По Промесу следствие идет уже четыре года, а речь о наркотиках – такого не может быть. Если только нидерландский суд не под марихуаной сидит. Бред какой-то», – заявил Быстров.

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    Источник: Sport24

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    26.02.2024 14:32
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    Комментарии (31)
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    шахта Заполярная
    1708953023
    Какой бы не был Быстров, но мозги у него еще есть и здраво рассуждать он может.
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    alex1951
    1708954486
    Промиска не малчык....Нянек нету. Пусть Спартак сам решает ,надо ему эти головные боли.. Мало в росфутболе проблем? Так можно еще дальше удалиться от УЕФА....И кому то это еще непонятно? Случись ,что со Спартаком - то радоваться Зенит и еще кое кто.....
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    baggio80
    1708956180
    Каждый преступник должен нести наказание кем бы он не был все должны быть равны
    Ответить
    Anton01011969
    1708956402
    Молодец Владимир!!!
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    TIMOTHY
    1708956620
    Нормально так) сбил на машине пьяный ребенка,но признался,и вот его можно было сдать,ЛаДно бы был хорошим футболистом тогда можно было подумать,сказал Быстров!!! Ужас, Быстров ты тоже к чемоданам приложился!??
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    TIMOTHY
    1708956779
    Не забываем что Быстров играл и за спартак и вот этот вирус неизлечимый из секты зачастую воспаляется в бестолковке у Быстрова и прочих персонажах из свинарника!
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    TIMOTHY
    1708957048
    Видимо есть в элите у хряков хитрые людишки которые молчат но нос по ветру держат,выжидают чё же делать сдать сразу или попозже! Уверен что сдадут по любому и и уже максимум к лету
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    alefreddy
    1708960632
    там курят по взрослому так надо на Антоху свалить что нибудь
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    Кузьмич на трибуне
    1708965970
    Всё может быть гораздо проще. Антоха-это пробный шар. А вдруг Россия выдаст? А за тем можно сфабриковать и на всех остальных легионеров дела и потребовать их выдачи. А потом можно и наших лидеров обвинить в домогательствах и половину игроков РПЛ запросить на арест. Я бы ещё как то поверил , что тот же Антоха тайно переправил в Австралию марихуану, которой в Голландии много, а в Австралии запрещено. Но про Кокаин в Голландии ???? даже смешно было читать. В Европе сегодня на любого можно подать в суд , за домогательства или за принуждение к половому акту 15-20 лет назад. И суд поверит бедной несчастной барышне, которая терпела позор и унижение под похотливым спортсменом или киноактёром.
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    neim
    1708966130
    Получается, что по логике Быстрова, можно и детей сбивать машиной, главное, чтобы игрок хороший был. Дожились, договорились ! Или это журналюги нам втирают ?
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