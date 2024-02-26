Быстров ответил, нужно ли выдать Нидерландам осужденного Промеса

Владимир Быстров высказался о ситуации с возможной экстрадицией футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

Вингера приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

«Россия не должна выдавать Промеса Нидерландам. А зачем?

Почему у нас Влута из «Урала» не выдали? Он признал, что сбил ребенка пьяный на машине и спокойно находится в клубе – вот это для меня больше идиотизм. Понимаю, если бы он еще хорошим футболистом был, но Влут уже себя наказал.

Вот в эти «переводил бабушке, дедушке, кто-то что-то закупил» – я не верю. По Промесу следствие идет уже четыре года, а речь о наркотиках – такого не может быть. Если только нидерландский суд не под марихуаной сидит. Бред какой-то», – заявил Быстров.