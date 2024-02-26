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    • В «Баварии» смирились с уходом Дэвиса – канадец выбрал новый клуб

    В «Баварии» смирились с уходом Дэвиса – канадец выбрал новый клуб

    «Бавария» не смогла убедить левого защитника Альфонсо Дэвиса продлить контракт, истекающий в 2025 году.

    23-летний канадец хочет перейти в «Реал» и уже достиг устной договоренности с мадридским клубом.

    В «Баварии» смирились с уходом Дэвиса – он либо будет продан ближайшим летом по сниженной цене, либо покинет команду через год в качестве свободного агента.

    Несмотря на интерес со стороны «Барселоны» и клубов АПЛ, футболист предпочитает присоединиться к «Реалу».

    • В этом сезоне Дэвис провел за «Баварию» 27 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

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    Источник: The Athletic

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    26.02.2024 14:14
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    Комментарии (2)
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    Artemka444
    1708951356
    Правильно!!!
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    JIEGEHDA
    1708952682
    Глупо будет для Барсы его подписывать . Не думаю что он намного сильнее Бальде который ещё и моложе и свой . При этом Бальде идеально вписывается в стиль Барсы . А Дэвис такой же . Его дорого именно в Реал. Так как там играет такого же стиля Менди просто слабее уровня . Как защитники в плане обороны слабый игрок. А подключения к атаке топ и очень быстрый
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