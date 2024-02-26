В «Баварии» смирились с уходом Дэвиса – канадец выбрал новый клуб

«Бавария» не смогла убедить левого защитника Альфонсо Дэвиса продлить контракт, истекающий в 2025 году.
23-летний канадец хочет перейти в «Реал» и уже достиг устной договоренности с мадридским клубом.
В «Баварии» смирились с уходом Дэвиса – он либо будет продан ближайшим летом по сниженной цене, либо покинет команду через год в качестве свободного агента.
Несмотря на интерес со стороны «Барселоны» и клубов АПЛ, футболист предпочитает присоединиться к «Реалу».
- В этом сезоне Дэвис провел за «Баварию» 27 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.