В «Баварии» смирились с уходом Дэвиса – канадец выбрал новый клуб

«Бавария» не смогла убедить левого защитника Альфонсо Дэвиса продлить контракт, истекающий в 2025 году.

23-летний канадец хочет перейти в «Реал» и уже достиг устной договоренности с мадридским клубом.

В «Баварии» смирились с уходом Дэвиса – он либо будет продан ближайшим летом по сниженной цене, либо покинет команду через год в качестве свободного агента.

Несмотря на интерес со стороны «Барселоны» и клубов АПЛ, футболист предпочитает присоединиться к «Реалу».