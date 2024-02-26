Аршавин объяснил регресс Хвичи Кварацхелии

Андрей Аршавин поделился мнением об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в этом сезоне.

«Что происходит с Хвичей? Обычно говорят о синдроме второгодника. Вся команда ментально не готова, к Хвиче, наверное, тоже это относится.

Первый сигнал – что Спаллетти драпал оттуда, когда они чемпионство взяли. Осимхен тоже считает, что не должен играть в этой команде, требует зарплату. Игроки подумали, что они в таком порядке, что все само поедет.

Хвича – хороший игрок, но такие отрезки бывают у любого футболиста», – сказал Аршавин.