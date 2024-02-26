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    Аршавин объяснил регресс Хвичи Кварацхелии

    Андрей Аршавин поделился мнением об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в этом сезоне.

    «Что происходит с Хвичей? Обычно говорят о синдроме второгодника. Вся команда ментально не готова, к Хвиче, наверное, тоже это относится.

    Первый сигнал – что Спаллетти драпал оттуда, когда они чемпионство взяли. Осимхен тоже считает, что не должен играть в этой команде, требует зарплату. Игроки подумали, что они в таком порядке, что все само поедет.

    Хвича – хороший игрок, но такие отрезки бывают у любого футболиста», – сказал Аршавин.

    • В этом сезоне Хвича забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 33 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
    • Контракт грузинского вингера с «Наполи» рассчитан до 2027 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.02.2024 13:50
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Вежливый такой
    1708947278
    У Хвичи прошёл запал. Приелось в Наполи.
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    Виторио
    1708955290
    Наполи - это был калиф на час. Так сложилось, что гранды - Интер, Милан, Юве - взяли паузу + пришёл монстр Спалетти. Так звезды сошлись. Спалетти это знал и вовремя ушёл. Хвиче и Вите Осинькину тоже надо было линять.
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    Злой-покупатель-google
    1709025525
    Статистически он всеровно почти по всем критериям лучший в Серии А ,но правильно пишут журналисты Италии,Квара в Наполи как в пустыне!!!
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