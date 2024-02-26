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    Масалитин высказался о недостатках схемы игры ЦСКА

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин сравнил игру красно-синих и игру «Байера», который возглавляет чемпионат Германии в нынешнем сзеоне.

    «Жду от ЦСКА в весенней части атакующего футбола, потому что если будут голы, то будут и победы. У ЦСКА есть группа футболистов, которая расположена к атакующему футболу, просто надо это реализовать, может, поменять схему.

    Каждый тренер хочет найти баланс, но получается это только у единиц. Давайте сравним с Хаби Алонсо, который смог сделать это в «Байере». Он пришел в команду, что-то поменял, всех расставил, команда стала супер! «Байер» играет в два плеймейкера, там есть маленький Вирц, который похож на Файзуллаева. Он вообще поле перепахивает, у него нет ограничений, но при обороне садится и отрабатывает. В атаке он вообще везде.

    Если бы Федотов поменял схему, не стал бы ставить налево Файзуллаева, а направо – Облякова, а дал бы им свободу, то стало бы лучше. Их не надо ставить в рамки, привязывать к флангам, из-за этого они не могут себя проявить полностью», – сказал Масалитин.

    • После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на восьмом месте с 28 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 10 очков.
    • Аббосбек Файзуллаев провел в нынешнем сезоне за ЦСКА 18 матчей, забил 2 гола и отдал 6 передач.
    • На счету Ивана Облякова в текущем сезоне 21 матч, 2 гола и 4 передачи за армейцев.
    • После 23 туров немецкой Бундеслиги «Байер» занимает первое место в таблице с 61 очком, опережая идущую второй «Баварию» на 8 баллов.

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    Источник: Legalbet

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    26.02.2024 11:27
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1708938750
    ... много он наговорил. Пока дочитал до конца, забыл о чём там было в начале. Помню только, что голы забивать надо!)...
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    Таврида
    1708955768
    Федотов просто упертый, никаких схем он менять не будет. Про Облякова и Файзуллаева согласен - им надо больше свободы, но впереди всё опять утыкается в Заболотного и Чалова. Были бы там Жо и Думбия...
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