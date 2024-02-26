Масалитин высказался о недостатках схемы игры ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин сравнил игру красно-синих и игру «Байера», который возглавляет чемпионат Германии в нынешнем сзеоне.

«Жду от ЦСКА в весенней части атакующего футбола, потому что если будут голы, то будут и победы. У ЦСКА есть группа футболистов, которая расположена к атакующему футболу, просто надо это реализовать, может, поменять схему.

Каждый тренер хочет найти баланс, но получается это только у единиц. Давайте сравним с Хаби Алонсо, который смог сделать это в «Байере». Он пришел в команду, что-то поменял, всех расставил, команда стала супер! «Байер» играет в два плеймейкера, там есть маленький Вирц, который похож на Файзуллаева. Он вообще поле перепахивает, у него нет ограничений, но при обороне садится и отрабатывает. В атаке он вообще везде.

Если бы Федотов поменял схему, не стал бы ставить налево Файзуллаева, а направо – Облякова, а дал бы им свободу, то стало бы лучше. Их не надо ставить в рамки, привязывать к флангам, из-за этого они не могут себя проявить полностью», – сказал Масалитин.