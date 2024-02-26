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    • «Фиорентина» – «Лацио»: прогноз на матч итальянской Серии А, 26 февраля

    «Фиорентина» – «Лацио»: прогноз на матч итальянской Серии А, 26 февраля

    Вечером 26 февраля состоится последний матч 26 тура итальянской Серии А. «Фиорентина» будет принимать «Лацио». Стартовый свисток на стадионе «Артемио Франки» прозвучит в 22:45 по московскому времени.

    «Фиорентина»

    Перед «Фиорентиной» стояла задача попасть в топ-4 по итогам кампании 2023/2024. Все идет к тому, что команда Винченцо Итальяно не справится – на сегодняшний день флорентийцы отстают от четвертой строчки на десять очков.

    «Лацио»

    «Лацио» продолжает лихорадить на внутренней арене. После тусклой игры с «Болоньей» (1:2) последовала победа над «Торино» (2:0). Римляне отстают от зоны ЛЧ на 8 очков, но одиозный президент «Лацио» Клаудио Лотито продолжает верить в тренера Маурицио Сарри, о чем не забывает говорить публично.

    Личные встречи

    Три крайних очных матча команд завершились такими исходами:

    • 30.10.2023 «Лацио» – «Фиорентина» 1:0
    • 29.01.2023 «Лацио» – «Фиорентина» 1:1
    • 10.10.2022 «Фиорентина» – «Лацио» 0:4

    Прогноз на матч «Фиорентина» – «Лацио»

    Обеим командам нужны очки, обе команды любят и умеют играть в атакующий футбол, при этом испытывая определенные проблемы в обороне. Предлагаем выбрать ставку «обе забьют» (1,95).

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    «Фиорентина» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    26.02.2024 09:13
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