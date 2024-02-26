Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Лацио», 26-й тур чемпионата Италии «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Фиорентина»: Терраччано,Раньери, Фараони, Мартинес, Паризи, Артур, Соттиль, Бельтран, Гонсалес, Дункан, Белотти.

Главный тренер: Винченцо Итальяно

«Лацио»: Проведель, Романьоли, Касале, Ладзари, Марушич, Гендузи, Альберто, Катальди, Андерсон, Иммобиле, Исаксен.

Главный тренер: Маурицио Сарри

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Лацио»