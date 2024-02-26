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    • «Фиорентина» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2024

    «Фиорентина» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Лацио», 26-й тур чемпионата Италии «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Фиорентина»: Терраччано,Раньери, Фараони, Мартинес, Паризи, Артур, Соттиль, Бельтран, Гонсалес, Дункан, Белотти.

    Главный тренер: Винченцо Итальяно

    «Лацио»: Проведель, Романьоли, Касале, Ладзари, Марушич, Гендузи, Альберто, Катальди, Андерсон, Иммобиле, Исаксен.

    Главный тренер: Маурицио Сарри

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    «Фиорентина» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.02.2024 09:55
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