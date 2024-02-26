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    Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Севильей»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 26-го тура Примеры с «Севильей» (1:0).

    «Мы отпраздновали гол Модрича, он это заслужил. Он забил отличный мяч и внес весомый вклад в победу, выйдя на поле. Очень трудно оставлять его на скамейке запасных, каждый день он подает пример всей команде. Его будущее зависит от него, от того, что он хочет делать в следующем сезоне. Нам остается только ждать его решения.

    Я прекрасно понимаю, что может думать Модрич, когда не играет, я тоже через это проходил. Лука не выглядит как 39-летний.

    Матч получился отличным, мы показали сбалансированную и умелую игру. У нас возникли предсказуемые проблемы, связанные с потерей важных для атаки игроков, таких как Беллингем и Хоселу. С учетом этого мы заслужили три очка, и я очень доволен отличной игрой.

    К новым правилам футбола привыкнуть сложно. В случае с отмененным голом Начо коснулся ноги соперника, но коснулся и мяча, после чего VAR вмешался в эпизод, в котором не было явной и очевидной ошибки судьи», – сказал Анчелотти.

    • 38-летний Модрич забил единственный гол в матче «Реал» – «Севилья» на 81-й минуте.
    • «Реал» довел беспроигрышную серию в Ла Лиге до 20 игр подряд.
    • «Мадрид» набрал 65 очков по итогам 26 туров. Преимущество над «Жироной» составляет 8 очков.

    Источник: Marca

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    26.02.2024 08:55
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