Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Севильей»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 26-го тура Примеры с «Севильей» (1:0).

«Мы отпраздновали гол Модрича, он это заслужил. Он забил отличный мяч и внес весомый вклад в победу, выйдя на поле. Очень трудно оставлять его на скамейке запасных, каждый день он подает пример всей команде. Его будущее зависит от него, от того, что он хочет делать в следующем сезоне. Нам остается только ждать его решения.

Я прекрасно понимаю, что может думать Модрич, когда не играет, я тоже через это проходил. Лука не выглядит как 39-летний.

Матч получился отличным, мы показали сбалансированную и умелую игру. У нас возникли предсказуемые проблемы, связанные с потерей важных для атаки игроков, таких как Беллингем и Хоселу. С учетом этого мы заслужили три очка, и я очень доволен отличной игрой.

К новым правилам футбола привыкнуть сложно. В случае с отмененным голом Начо коснулся ноги соперника, но коснулся и мяча, после чего VAR вмешался в эпизод, в котором не было явной и очевидной ошибки судьи», – сказал Анчелотти.