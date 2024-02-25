Тухель назвал преимущество, которое он получил в «Баварии» благодаря объявлению об отставке

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель назвал плюс от объявления о своей отставке. Он покинет команду летом.

«Как чувствую себя после заявления? Так же требую от себя профессионализма, ничего не изменилось.

Появилась ясность, которая дает мне свободу. Например, игроку не нравится какое-то мое решение, он психует. Я уже не буду переживать, потому что летом это уже будет не моя проблема», – сказал Тухель.