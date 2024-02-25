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    • Испанская федерация финансово заинтересована, чтобы первые два места Примеры заняли «Реал» и «Барселона»

    Испанская федерация финансово заинтересована, чтобы первые два места Примеры заняли «Реал» и «Барселона»

    Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) столкнулась с ситуацией, когда ей выгодно, чтобы первые два места Примеры по итогам сезона достались «Реалу» и «Барселоне».

    Дело в Суперкубке Испании, который, как и в предыдущие годы, пройдет в январе в Саудовской Аравии. Если на турнир не приедут «Реал» и/или «Барселона», то испанская федерация недополучит от саудовских инвесторов 5 миллионов евро за каждую из этих не приехавших команд.

    Других способов классифицироваться на Суперкубок, кроме чемпионата, у «Реала» и «Барселоны» нет, так как они вылетели из Кубка Испании.

    • «Реал» – действующий победитель Суперкубка и лидер Примеры. «Барселона» занимает 2-е место.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    25.02.2024 14:23
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    Комментарии (7)
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    vladik12
    1708860341
    Извиняй, "Жирона".
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    MazaiNN
    1708860989
    Можно дальше не играть.
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    Таврида
    1708861177
    Игра - ничто, бабло - всё.
    Ответить
    Спартач80
    1708863908
    Люди готовы платить за действительно великие клубы, а не за всякие временные выскочки вроде Жироны и Зенита. Такова жизнь.
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    JIEGEHDA
    1708879290
    Хотят не хотят Барса второе возьмёт. А по поводу нельзя никак . То если Атлетико выходит в финал и берёт его. И параллельно берет второе место . То третье место автоматом в Суперкубке)) не благодарите .
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