Испанская федерация финансово заинтересована, чтобы первые два места Примеры заняли «Реал» и «Барселона»

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) столкнулась с ситуацией, когда ей выгодно, чтобы первые два места Примеры по итогам сезона достались «Реалу» и «Барселоне».

Дело в Суперкубке Испании, который, как и в предыдущие годы, пройдет в январе в Саудовской Аравии. Если на турнир не приедут «Реал» и/или «Барселона», то испанская федерация недополучит от саудовских инвесторов 5 миллионов евро за каждую из этих не приехавших команд.

Других способов классифицироваться на Суперкубок, кроме чемпионата, у «Реала» и «Барселоны» нет, так как они вылетели из Кубка Испании.