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    • «Большинство – неадекватные»: Попов назвал худшего арбитра России

    «Большинство – неадекватные»: Попов назвал худшего арбитра России

    Бывший футболист «Амкара», «Рубина» Алексей Попов выделил худшего, по своему мнению, арбитра страны.

    «Во время карьеры мне было противно подходить ко многим судьям после матчей, я им руки не пожимал. Например, был такой Эдуард Малый, который десантник. Александр Гвардис, конечно. Были у нас и адекватные судьи, но большинство – неадекватные. Часто такое судейство было из-за статуса «Амкара», потому что он был ниже других команд.

    Худший судья России для меня – Гвардис. Он убивал нас в Первой лиге. Вы даже не представляете, как там судьи убивают, Гвардис был одним из таких. У нас такой смешной эпизод случился. Когда он нас с «Кубанью» судил, то я ему сказал: «Ты никогда не будешь работать в РПЛ!». Он же мне ответил, что «Амкар» никогда не будет играть в РПЛ. Потом в РПЛ были и он, и мы», – сказал Попов.

    • Игрок брал РПЛ с «Рубином».
    • Калининградец Гвардис в 2000-2010 годах провел в высшей лиге 135 матчей.
    • Сейчас 58-летний экс-футболист Гвардис входит в ЭСК.

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    Источник: Legalbet

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    25.02.2024 13:49
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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708858530
    Дурачок ты Попов)
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    JIEGEHDA
    1708879416
    Я сказал так а он сказал так В итоге мы оба обосрались Вывод . Оба не мужики раз за слова не ответили
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