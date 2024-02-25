«Большинство – неадекватные»: Попов назвал худшего арбитра России

Бывший футболист «Амкара», «Рубина» Алексей Попов выделил худшего, по своему мнению, арбитра страны.

«Во время карьеры мне было противно подходить ко многим судьям после матчей, я им руки не пожимал. Например, был такой Эдуард Малый, который десантник. Александр Гвардис, конечно. Были у нас и адекватные судьи, но большинство – неадекватные. Часто такое судейство было из-за статуса «Амкара», потому что он был ниже других команд.

Худший судья России для меня – Гвардис. Он убивал нас в Первой лиге. Вы даже не представляете, как там судьи убивают, Гвардис был одним из таких. У нас такой смешной эпизод случился. Когда он нас с «Кубанью» судил, то я ему сказал: «Ты никогда не будешь работать в РПЛ!». Он же мне ответил, что «Амкар» никогда не будет играть в РПЛ. Потом в РПЛ были и он, и мы», – сказал Попов.