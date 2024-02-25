Черчесов назвал сборную, которую хочет возглавить

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов не против вернуться в футбол сборных.

«С какой сборной или клубом хотел бы поработать? Знаете, если я кого‑то сейчас назову, то завтра прочитаю, что буду там работать. Ответ будет по-еврейски: пусть будет сборная Аргентины, меня туда точно не позовут», – сказал Черчесов.