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    Черчесов назвал сборную, которую хочет возглавить

    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов не против вернуться в футбол сборных.

    «С какой сборной или клубом хотел бы поработать? Знаете, если я кого‑то сейчас назову, то завтра прочитаю, что буду там работать. Ответ будет по-еврейски: пусть будет сборная Аргентины, меня туда точно не позовут», – сказал Черчесов.

    • Тренер без работы с лета, когда был уволен из «Ференцвароша».
    • С венграми Черчесов делал золотой дубль, равно как и с «Легией» в Польше.
    • Со сборной России тренер доходил до четвертьфинала чемпионата мира.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.02.2024 13:02
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    Комментарии (9)
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    VPERDIV SPARTAK
    1708855752
    Тебя ждёт Спартак
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    NewLife
    1708859602
    Отвечу по-русски: ты годишься лишь для сборной Осетии))
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    DOCTOR PENALTY
    1708861532
    У Черчесова всё по-еврейски.
    Ответить
    FRZZ
    1708862628
    А в Азербайджан позовут и я соглашусь.))
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    NewLife
    1708872324
    Ну раз великий Петкович так считает, то остается только восхищаться экспертизой и карьерой этого "эксперта")), а также профессионализмом редакторов синит тв в поиске хоть кого то, кто скажет пару слов на благо помойных. Как говориться, на безрыбье и Петкович рыба))
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    Виторио
    1709019252
    Так он еврей...Еврей-мусульманин...Прикольно.
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    Aaaas--google
    1709020130
    ****** этот физрук ****** что он себя так высокого мнения то ну что поделаешь себя не похвалишь не кто не похвалит, ему максимум в ДЮСШ работать тренеришка *****!
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