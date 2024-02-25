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    • «Боруссия Д» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 25 февраля

    «Боруссия Д» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 25 февраля

    25 февраля дортмундской «Боруссии» предстоит провести домашний поединок 23 тура немецкой Бундеслиги против «Хоффенхайма». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Боруссия»

    На неделе «Боруссия» стартовала в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Эдина Терзича съездили в Эйндховен и расписали мировую с ПСВ (1:1). Что касается выступления на внутренней арене, то «Боруссия» не потерпела ни одного поражения в Бундеслиге в 2024 году.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» переживает затяжной кризис. Команда не побеждает девять (!) игр кряду. Впрочем, даже столь печальные результаты не отбросили «Хоффенхайм» к зоне вылета. На сегодняшний день подопечные Пеллегрино Матараццо занимают девятую строчку в турнирной таблице элитного футбольного дивизиона Германии.

    Личные встречи

    Три крайних очных поединка соперников завершились такими исходами:

    • 01.11.2023 «Боруссия Д» – «Хоффенхайм» 1:0

    • 29.09.2023 «Хоффенхайм» – «Боруссия Д» 1:3

    • 25.02.2023 «Хоффенхайм» – «Боруссия Д» 0:1

    Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Хоффенхайм»

    «Боруссия» ведет борьбу за топ-4 и ей не стоит раздавать очки командам, испытывающим такие проблемы, как «Хоффенхайм». Предлагаем выбрать ставку на победу хозяев поля (1,52).

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 11:58
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