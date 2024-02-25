25 февраля дортмундской «Боруссии» предстоит провести домашний поединок 23 тура немецкой Бундеслиги против «Хоффенхайма». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
«Боруссия»
На неделе «Боруссия» стартовала в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Эдина Терзича съездили в Эйндховен и расписали мировую с ПСВ (1:1). Что касается выступления на внутренней арене, то «Боруссия» не потерпела ни одного поражения в Бундеслиге в 2024 году.
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» переживает затяжной кризис. Команда не побеждает девять (!) игр кряду. Впрочем, даже столь печальные результаты не отбросили «Хоффенхайм» к зоне вылета. На сегодняшний день подопечные Пеллегрино Матараццо занимают девятую строчку в турнирной таблице элитного футбольного дивизиона Германии.
Личные встречи
Три крайних очных поединка соперников завершились такими исходами:
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01.11.2023 «Боруссия Д» – «Хоффенхайм» 1:0
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29.09.2023 «Хоффенхайм» – «Боруссия Д» 1:3
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25.02.2023 «Хоффенхайм» – «Боруссия Д» 0:1
Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Хоффенхайм»
«Боруссия» ведет борьбу за топ-4 и ей не стоит раздавать очки командам, испытывающим такие проблемы, как «Хоффенхайм». Предлагаем выбрать ставку на победу хозяев поля (1,52).