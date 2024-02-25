25 февраля дортмундской «Боруссии» предстоит провести домашний поединок 23 тура немецкой Бундеслиги против «Хоффенхайма». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

«Боруссия»

На неделе «Боруссия» стартовала в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Эдина Терзича съездили в Эйндховен и расписали мировую с ПСВ (1:1). Что касается выступления на внутренней арене, то «Боруссия» не потерпела ни одного поражения в Бундеслиге в 2024 году.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» переживает затяжной кризис. Команда не побеждает девять (!) игр кряду. Впрочем, даже столь печальные результаты не отбросили «Хоффенхайм» к зоне вылета. На сегодняшний день подопечные Пеллегрино Матараццо занимают девятую строчку в турнирной таблице элитного футбольного дивизиона Германии.

Личные встречи

Три крайних очных поединка соперников завершились такими исходами:

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Хоффенхайм»

«Боруссия» ведет борьбу за топ-4 и ей не стоит раздавать очки командам, испытывающим такие проблемы, как «Хоффенхайм». Предлагаем выбрать ставку на победу хозяев поля (1,52).