В воскресенье, 25 февраля, «Вулверхэмптон» на домашнем поле сыграет с «Шеффилдом Юнайтед». Игра состоится в рамках 26 тура английской Премьер-Лиги и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги после проведения 25 матчей, набрав 35 очков. Команда одержала 10 побед, сыграла в ничью 5 раз и потерпела 10 поражений. Игроки «Вулверхэмптона» пропустили 40 голов, при этом забили 39, что создает разницу в -1 мяч.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» занимает 20-е место в турнирной таблице с 13 очками после 25 матчей. Команда одержала лишь 3 победы, сыграла в ничью 4 раза и потерпела поражение в 18 встречах. Футболисты «Шеффилда Юнайтед» забили 22 гола, но пропустили 65, что приводит к разнице в солидные -43 мяча.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед»

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

В предстоящей встрече все очевидно – хозяева играют с одним из главных аутсайдеров чемпионата страны. Наш прогноз – победа «Вулверхэмптона» (1.49).