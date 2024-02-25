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    • «Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ, 25 февраля

    «Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ, 25 февраля

    В воскресенье, 25 февраля, «Вулверхэмптон» на домашнем поле сыграет с «Шеффилдом Юнайтед». Игра состоится в рамках 26 тура английской Премьер-Лиги и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги после проведения 25 матчей, набрав 35 очков. Команда одержала 10 побед, сыграла в ничью 5 раз и потерпела 10 поражений. Игроки «Вулверхэмптона» пропустили 40 голов, при этом забили 39, что создает разницу в -1 мяч.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» занимает 20-е место в турнирной таблице с 13 очками после 25 матчей. Команда одержала лишь 3 победы, сыграла в ничью 4 раза и потерпела поражение в 18 встречах. Футболисты «Шеффилда Юнайтед» забили 22 гола, но пропустили 65, что приводит к разнице в солидные -43 мяча.

    Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед»

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 04.11.23 «Шеффилд Юнайтед» – «Вулверхэмптон» 2:1;
    • 09.01.22 «Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед» 3:0;
    • 17.04.21 «Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед» 1:0;
    • 14.09.20 «Шеффилд Юнайтед» – «Вулверхэмптон» 0:2;
    • 08.07.20 «Шеффилд Юнайтед» – «Вулверхэмптон» 1:0.

    В предстоящей встрече все очевидно – хозяева играют с одним из главных аутсайдеров чемпионата страны. Наш прогноз – победа «Вулверхэмптона» (1.49).

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    «Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 11:46
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