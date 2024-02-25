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    • «Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    «Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Шеффилд Юнайтед», 26 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Вулверхэмптон»: Са, Доусон, Тоти, Килман, Айт Нури, Лемина, Нету, Гомес, Сарабия, Семеду, Хванг.

    Главный тренер: Гэри О'Нил

    «Шеффилд Юнайтед»: Фодеринхэм, Ахмедходжич, Робинсон, Трасти, Ларуки, Макэйти, Осборн, Хамер, Соуза, Богль, Осула.

    Главный тренер: Крис Уайлдер

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон»«Шеффилд Юнайтед»

    «Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 10:19
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