Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Шеффилд Юнайтед», 26 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 16:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Вулверхэмптон»: Са, Доусон, Тоти, Килман, Айт Нури, Лемина, Нету, Гомес, Сарабия, Семеду, Хванг.
Главный тренер: Гэри О'Нил
«Шеффилд Юнайтед»: Фодеринхэм, Ахмедходжич, Робинсон, Трасти, Ларуки, Макэйти, Осборн, Хамер, Соуза, Богль, Осула.
Главный тренер: Крис Уайлдер
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Setanta Sports 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».