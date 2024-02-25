Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Шеффилд Юнайтед», 26 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Вулверхэмптон»: Са, Доусон, Тоти, Килман, Айт Нури, Лемина, Нету, Гомес, Сарабия, Семеду, Хванг.

Главный тренер: Гэри О'Нил

«Шеффилд Юнайтед»: Фодеринхэм, Ахмедходжич, Робинсон, Трасти, Ларуки, Макэйти, Осборн, Хамер, Соуза, Богль, Осула.

Главный тренер: Крис Уайлдер