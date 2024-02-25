«Бавария» – не место для развития»: Мюллер прокомментировал отставку Тухеля

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался об отставке главного тренера Томаса Тухеля. Он уйдет по окончании сезона.

«Мы часть жесткого и повседневного бизнеса. Слово «развитие» – это мило. Но здесь проявляется нетерпеливость.

Этот клуб – не место для развития. «Бавария» должна выкладываться в каждом матче и желательно побеждать не 2:1, а 3:0», – сказал игрок.