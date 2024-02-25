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    • «Бавария» – не место для развития»: Мюллер прокомментировал отставку Тухеля

    «Бавария» – не место для развития»: Мюллер прокомментировал отставку Тухеля

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался об отставке главного тренера Томаса Тухеля. Он уйдет по окончании сезона.

    «Мы часть жесткого и повседневного бизнеса. Слово «развитие» – это мило. Но здесь проявляется нетерпеливость.

    Этот клуб – не место для развития. «Бавария» должна выкладываться в каждом матче и желательно побеждать не 2:1, а 3:0», – сказал игрок.

    • Тухель суммарно отработает в «Баварии» год с лишним.
    • Мюнхенцы в этом сезоне продолжают претендовать на титулы ЛЧ и Бундеслиги.
    • В 2013-м году баварцы выиграли ЛЧ в аналогичной ситуации – еще до окончания сезона было известно, что главный тренер Юпп Хайнкес покинет команду летом.

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    Источник: Kicker

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    25.02.2024 11:01
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    Комментарии (4)
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    Таврида
    1708849887
    Мюллер сам молодец, забил 1,5 мяча за сезон и что-то квакает про 3-0.
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    Cleaner
    1708854520
    Мюллер, а тянешь ли ты сам сейчас на уровень Баварии? Сомневаюсь. Одни понты у тебя. Бегаешь, орешь, руками машешь, а на выходе ПШИК...(((
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    Artemka444
    1708863107
    Да Бавария так точно далеко не уйдёт!!!
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