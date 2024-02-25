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    • «Челси» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    «Челси» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ливерпуль», финальный матч Кубка лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Челси»: Петрович, Дисаси, Чилуэлл,, Колвилл, Густо, Стерлинг, Фернандес, Палмер, Галлахер, Кайседо, Джексон.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    «Ливерпуль»: Келлехер, Ван Дейк, Конате, Робертсон, Брэдли, Эндо, МакАллистер, Гравенберх, Диас, Гакпо, Эллиот.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль»

    Ливерпуль-Челси смотреть онлайн 25 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 09:37
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