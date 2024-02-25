Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ливерпуль», финальный матч Кубка лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Челси»: Петрович, Дисаси, Чилуэлл,, Колвилл, Густо, Стерлинг, Фернандес, Палмер, Галлахер, Кайседо, Джексон.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

«Ливерпуль»: Келлехер, Ван Дейк, Конате, Робертсон, Брэдли, Эндо, МакАллистер, Гравенберх, Диас, Гакпо, Эллиот.

Главный тренер: Юрген Клопп

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль»