Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ливерпуль», финальный матч Кубка лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Челси»: Петрович, Дисаси, Чилуэлл,, Колвилл, Густо, Стерлинг, Фернандес, Палмер, Галлахер, Кайседо, Джексон.
Главный тренер: Маурисио Почеттино
«Ливерпуль»: Келлехер, Ван Дейк, Конате, Робертсон, Брэдли, Эндо, МакАллистер, Гравенберх, Диас, Гакпо, Эллиот.
Главный тренер: Юрген Клопп
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».