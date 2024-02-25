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    • «Ничего не получается»: директор «Баварии» – об отставке Тухеля

    «Ничего не получается»: директор «Баварии» – об отставке Тухеля

    Ян-Кристиан Дрезен, генеральный директор «Баварии», высказался о решении не оставлять главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.

    «В последних нескольких играх мы убедились, что ничего не получается. Вот почему летом мы решили разойтись.

    Теперь команда несет такую же ответственность, как и тренерский штаб», – сказал Дрезен.

    • Тухель суммарно отработает в «Баварии» год с лишним.
    • Мюнхенцы в этом сезоне продолжают претендовать на титулы ЛЧ и Бундеслиги.
    • В 2013-м году баварцы выиграли ЛЧ в аналогичной ситуации – еще до окончания сезона было известно, что главный тренер Юпп Хайнкес покинет команду летом.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    25.02.2024 09:22
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    Комментарии (4)
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    моэм
    1708844383
    Ген директор : .." теперь команда несёт такую же ответственность как и тренерский штаб " ....а чиновники стало быть святоши невинные и КАК ОБЫЧНО ответственность понесут тренер и команда .....но не ЧИНОВНИКИ , как раз и совершившие главную ошибку , выбрав тренера несправившегося с работой ....прям всё как в России , чиновники "косячат" а всех "собак вешают "на главного тренера .
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    Cleaner
    1708855190
    Руководство Баварии САМО УВОЛИЛО тренера, у которого ВСЕ ПОЛУЧАЛОСЬ, а теперь ищет крайнего в своих ОШИБКАХ...(((
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