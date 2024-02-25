«Ничего не получается»: директор «Баварии» – об отставке Тухеля

Ян-Кристиан Дрезен, генеральный директор «Баварии», высказался о решении не оставлять главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.
«В последних нескольких играх мы убедились, что ничего не получается. Вот почему летом мы решили разойтись.
Теперь команда несет такую же ответственность, как и тренерский штаб», – сказал Дрезен.
- Тухель суммарно отработает в «Баварии» год с лишним.
- Мюнхенцы в этом сезоне продолжают претендовать на титулы ЛЧ и Бундеслиги.
- В 2013-м году баварцы выиграли ЛЧ в аналогичной ситуации – еще до окончания сезона было известно, что главный тренер Юпп Хайнкес покинет команду летом.