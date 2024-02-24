Нойер – об уходе Тухеля из «Баварии»: «Мы облажались вместе»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал отставку главного тренера команды Томаса Тухеля. Он уйдет летом.

«Горько, что мы ничего не построили. Мне жаль тренеров. Мы облажались вместе.

Не всегда нужно смотреть на учителя, когда получаешь плохие оценки», – цитирует Нойера журналист Мартин Волкмар в твиттере.