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    • Нойер – об уходе Тухеля из «Баварии»: «Мы облажались вместе»

    Нойер – об уходе Тухеля из «Баварии»: «Мы облажались вместе»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал отставку главного тренера команды Томаса Тухеля. Он уйдет летом.

    «Горько, что мы ничего не построили. Мне жаль тренеров. Мы облажались вместе.

    Не всегда нужно смотреть на учителя, когда получаешь плохие оценки», – цитирует Нойера журналист Мартин Волкмар в твиттере.

    • Итого Тухель отработает в Мюнхене год с лишним.
    • «Бавария» продолжает борьбу за трофей Лиги чемпионов.
    • В 2013-м году баварцы выиграли ЛЧ в аналогичной ситуации – еще до окончания сезона было известно, что главный тренер Юпп Хайнкес покинет команду летом.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.02.2024 23:42
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