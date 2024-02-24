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    Личка прокомментировал волевую победу «Динамо» над ЦСКА

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил победу в товарищеском матче над ЦСКА (2:1). Динамовцы пропустили первыми.

    – Как вам генеральная репетиция перед возобновлением сезона?

    – Сегодня примерно 80% времени мы действовали неудачно. Нам не хватало движения на поле. Но большой плюс в том, что после пропущенного мяча команда не бросила играть и смогла преодолеть физическую и ментальную усталость. Груля и Карра забили два гола и развернули игру. Эта концовка показала внутреннюю силу нашей команды.

    – Довольны ли тем, как прошли зимние сборы в целом?

    – Это покажет вторая половина сезона. Всe что я хотел, ребята выполнили. Мы проверили не только 15-16 человек основы, но и молодых ребят, которые себя хорошо проявили – особенно в матчах с «Оренбургом» и «Крыльями». Не говорю, что это произойдeт завтра, но в скором времени мы сможем на них рассчитывать. Наличие такой академии, которая поставляет таких талантливых футболистов, это большой плюс для клуба. В то же время опытные игроки показали свой стабильный уровень, так что могу сказать, что сборы прошли хорошо.

    • «Динамо» возобновит сезон РПЛ 3 марта матчем против «Локомотива».
    • Команда Лички идет в таблице 3-й.
    • Зимой она тренировалась в Катаре и Турции.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    24.02.2024 20:41
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