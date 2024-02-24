Личка прокомментировал волевую победу «Динамо» над ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил победу в товарищеском матче над ЦСКА (2:1). Динамовцы пропустили первыми.

– Как вам генеральная репетиция перед возобновлением сезона?

– Сегодня примерно 80% времени мы действовали неудачно. Нам не хватало движения на поле. Но большой плюс в том, что после пропущенного мяча команда не бросила играть и смогла преодолеть физическую и ментальную усталость. Груля и Карра забили два гола и развернули игру. Эта концовка показала внутреннюю силу нашей команды.

– Довольны ли тем, как прошли зимние сборы в целом?

– Это покажет вторая половина сезона. Всe что я хотел, ребята выполнили. Мы проверили не только 15-16 человек основы, но и молодых ребят, которые себя хорошо проявили – особенно в матчах с «Оренбургом» и «Крыльями». Не говорю, что это произойдeт завтра, но в скором времени мы сможем на них рассчитывать. Наличие такой академии, которая поставляет таких талантливых футболистов, это большой плюс для клуба. В то же время опытные игроки показали свой стабильный уровень, так что могу сказать, что сборы прошли хорошо.