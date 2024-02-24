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    Сафонов: «Федотов не любит красивые личности в команде»

    Агент экс-игрока ЦСКА Ярослава Арбузова Алексей Сафонов заметил, что главный тренер москвичей Владимир Федотов не желает работать с «личностями».

    – Тебя пугало общение Арбузова с Хорхе Карраскалем? Что это на его режим будет влиять?

    – Нет, не пугало. Я не хожу со свечой за футболистом. Они до сих пор общаются. И с Хесусом Мединой тоже. Почему-то Федотов не любит такие красивые личности. Виктор Давила вот тоже мало играет. Я болельщик ЦСКА, и то, что я вижу на предсезонке, меня не впечатляет. Пока что-то не очень.

    • Арбузов сейчас в «Балтике».
    • Федотов в ЦСКА полтора года.
    • Он привел команду к победе в Фонбет Кубке России в 2023 году.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1708789239
    Федотов не любит красивые личности в команде=== Чевой то анекдот вспомнился --Собрал лев, царь зверей всех этих зверей и говорит: -А ну ка разойдитесь. Налево пусть идут умные, а направо красивые. Все звери и разошлись. Кто налево, кто направо. Одна обезьяна мечется -то налево, то направо.. Лев ее и спрашивает : -А ты же чего? А она: -Я и умная и красивая.Да что же мне теперь, разорваться что ли ?
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