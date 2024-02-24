Сафонов: «Федотов не любит красивые личности в команде»

Агент экс-игрока ЦСКА Ярослава Арбузова Алексей Сафонов заметил, что главный тренер москвичей Владимир Федотов не желает работать с «личностями».

– Тебя пугало общение Арбузова с Хорхе Карраскалем? Что это на его режим будет влиять?

– Нет, не пугало. Я не хожу со свечой за футболистом. Они до сих пор общаются. И с Хесусом Мединой тоже. Почему-то Федотов не любит такие красивые личности. Виктор Давила вот тоже мало играет. Я болельщик ЦСКА, и то, что я вижу на предсезонке, меня не впечатляет. Пока что-то не очень.