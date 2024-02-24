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    • Чистяков выделил сходство «Зенита» с «Реалом», «Манчестер Сити» и «Баварией»

    Чистяков выделил сходство «Зенита» с «Реалом», «Манчестер Сити» и «Баварией»

    Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков, принадлежащий «Зениту», оценил трансферную политику петербуржцев.

    – «Зенит» Рио-де-Жанейро» – как относитесь к шутке?

    – Ха-ха, не знаю даже. Ни для кого не секрет же, что в команде много иностранцев, бразильцев. Клуб делает акцент на этот рынок. Если у них хорошо получается, значит, все делается правильно.

    – Получается, у нас только «Зенит» может позволить себе закупаться бразильцами оптом.

    – Почему? У «Краснодара», «Спартака», ЦСКА или «Динамо» денег, что ли, нет? Да, наверное, «Зенит» может больше. Но посмотрите другие чемпионаты: в Германии «Бавария» скупает всех, кто заиграл, в Англии – «Сити», в Испании – «Реал». Почти в каждой лиге есть такая команда.

    • «Сочи» арендовал Чистякова до конца сезона-2023/24 без опции выкупа.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
    • В этом сезоне он провел за «Зенит» всего 8 матчей (414 минут).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    ...уефан
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